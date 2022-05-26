Motosiklet hırsızı jandarma ekiplerine yakalandı - Son Dakika
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Motosiklet hırsızı jandarma ekiplerine yakalandı

26.05.2022 17:41
Motosiklet hırsızı jandarma ekiplerine yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet çaldığı tespit edilen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet çaldığı tespit edilen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, E.Ö. isimli şüpheli çalıntı motosikletle jandarma ekiplerine yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu tespit edilen 2 ayrı motosiklet daha ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızı jandarma ekiplerine yakalandı - Son Dakika


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