Motosiklet hırsızları tutuklandı - Son Dakika

Motosiklet hırsızları tutuklandı

27.11.2020 09:34
Motosiklet hırsızları tutuklandı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosiklet çalan hırsızlar, çaldıkları motosiklet ile birlikte yakalandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosiklet çalan hırsızlar, çaldıkları motosiklet ile birlikte yakalandı.

Kahta Asayiş Büro Amirliği görevlilerinin çalışmaları sonucunda şahıslar, çalınan motosiklet ile suçüstü yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Menderes Mahallesinde sabah saatlerinde gerçekleşen hırsızlık olayında tespit edilen V. Y. (17), H.S.(18), F. K.(18) gözaltına altına alınırken H.S ve F.K'in tutuklandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Motosiklet hırsızları tutuklandı

Asayiş Büro, Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızları tutuklandı - Son Dakika


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