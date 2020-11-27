Motosiklet hırsızları tutuklandı - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Menderes Mahallesinde sabah saatlerinde gerçekleşen hırsızlık olayında tespit edilen V. Y. (17), H.S.(18), F. K.(18) gözaltına altına alınırken H.S ve F.K'in tutuklandığı öğrenildi.

Kahta Asayiş Büro Amirliği görevlilerinin çalışmaları sonucunda şahıslar, çalınan motosiklet ile suçüstü yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde motosiklet çalan hırsızlar, çaldıkları motosiklet ile birlikte yakalandı.

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