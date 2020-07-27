Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Turgut Reis Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. 38 AAC 535 plakalı otomobil ile yabancı uyruklu şahısların kullandığı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet ve araçta maddi hasar meydana gelirken, motosiklette bulunan yabancı uyruklu 2 şahıs yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıslar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ