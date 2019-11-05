Motosiklet kazası geçiren Sakarya'lı polis hayata tutunmaya çalışıyor
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İstanbul'da yunus polisi olarak görev yapan Sakarya Karasu'lu Taner İmamoğlu geçirdiği motosiklet kazası sonucu 6 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:23 Kaynak: İHA
İstanbul'da yunus polisi olarak görev yapan Sakarya Karasu'lu Taner İmamoğlu geçirdiği motosiklet kazası sonucu 6 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.
İddiaya göre, 26 yaşındaki yunus polisi Taner İmamoğlu Şişli ilçesinde motosiklet eğitimi verdiği esnada kaza geçirdi. Kaza sonrasında beyin kanaması geçiren İmamoğlu kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde bilinci kapalı halde 6 gündür uyutulduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA
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