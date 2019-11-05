Son Dakika Haberleri: Motosiklet kazası geçiren Sakarya'lı polis hayata tutunmaya çalışıyor
Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet kazası geçiren Sakarya'lı polis hayata tutunmaya çalışıyor

Motosiklet kazası geçiren Sakarya'lı polis hayata tutunmaya çalışıyor

6 saat önce

İstanbul'da yunus polisi olarak görev yapan Sakarya Karasu'lu Taner İmamoğlu geçirdiği motosiklet kazası sonucu 6 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Motosiklet kazası geçiren Sakarya'lı polis hayata tutunmaya çalışıyor, System.String[]

İstanbul'da yunus polisi olarak görev yapan Sakarya Karasu'lu Taner İmamoğlu geçirdiği motosiklet kazası sonucu 6 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.


İddiaya göre, 26 yaşındaki yunus polisi Taner İmamoğlu Şişli ilçesinde motosiklet eğitimi verdiği esnada kaza geçirdi. Kaza sonrasında beyin kanaması geçiren İmamoğlu kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde bilinci kapalı halde 6 gündür uyutulduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA

İstanbul, Sakarya, Karasu, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yaşlı vatandaşları kandırıp, 250 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis serbest bırakıldı
İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı 13'üncü kattaki intihar girişimini görüntülemeye çalıştılar 13. katta onu gören telefona sarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 22:00:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Motosiklet kazası geçiren Sakarya'lı polis hayata tutunmaya çalışıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]