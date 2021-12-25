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Motosiklet kazasında ağır yaralanan Nazar'dan acı haber geldi - Son Dakika

Motosiklet kazasında ağır yaralanan Nazar'dan acı haber geldi

25.12.2021 18:10
Motosiklet kazasında ağır yaralanan Nazar'dan acı haber geldi

- Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet kazasında yaralanan 17 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede bir haftalık yaşam savaşını kaybetti.

- Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet kazasında yaralanan 17 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede bir haftalık yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 19 Aralık Pazar günü saat 21.09 sıralarında Fığla Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Berkcan Yörür'ün (19) idaresindeki motosiklet yağmurlu havada kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet önce elektrik direğine çarptı, ardından yola savruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsü Yörür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Nazar Sağır'ın (17) ise ağır yaralandığını belirleyerek ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Hastaneden tedavi altına alınan Sağır, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Öte yandan Nazar Sağır'ın cenazesinin yarın öğle namazının ardından Cikcilli Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

(İHA)

Motosiklet kazasında ağır yaralanan Nazar'dan acı haber geldi
Motosiklet kazasında ağır yaralanan Nazar'dan acı haber geldi
Motosiklet kazasında ağır yaralanan Nazar'dan acı haber geldi

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Antalya, Alanya, Aralık, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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