Son dakika haber: - Motosiklet otomobilin motor kısmına gömüldü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

- Motosiklet otomobilin motor kısmına gömüldü: 1 ölü, 1 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da otomobilin arkadan çarptığı motosiklet, aracın motor kısmına gömüldü. Meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hakan Yücel K., idaresindeki 02 FV 309 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen plakasız motosiklete Sümerevler Mahallesi Karaali Köprüsü yakınlarında arkadan çarptı. Meydana gelen feci kazada motosikletin arka kısmı otomobilin motor kısmına adeta gömüldü. Kazada motosiklette bulunan yabancı uyruklu Muhammed Tit (24), ile Ömer Raci (20), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Raci yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmazken Muhammed Tit'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.