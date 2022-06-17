Motosiklet sürücülerine sıkı denetim

Düzce'de trafik ekipleri ve zabıta ekipleri kuralları hiçe sayarak motosiklet kullanan sürücülere göz açtırmıyor. Ekipler, kent merkezinde yaptıkları denetimlerde motosiklet sürücülerine 13 bin TL cezai işlem uyguladılar.

Düzce'de yazın gelmesiyle birlikte trafiğe çıkan ancak yaptıkları kural ihlalleri nedeniyle diğer sürücüleri tehlikeye sokan, kural tanımaz motosiklet sürücülerine Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri ve Düzce belediyesi Zabıta ekipleri denetim yaptı. Özellikle trafiğe kapalı olan İstanbul Caddesi girişinde uygulama yapan ekipler, 1 saatlik uygulamada motosiklet sürücülerine trafik işaretlerine uymamaktan işlem yaparken, sigortasız, muayenesiz, plakasız motosikletleri trafikten men etti.

Ekipler denetimlerde toplam 34 motosiklet sürücüsüne 13 bin 261 TL cezai işlem uyguladı. - DÜZCE