Motosiklet sürücülerine sıkı denetim - Son Dakika
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Motosiklet sürücülerine sıkı denetim

17.06.2022 09:29
Motosiklet sürücülerine sıkı denetim

Düzce'de trafik ekipleri ve zabıta ekipleri kuralları hiçe sayarak motosiklet kullanan sürücülere göz açtırmıyor.

Düzce'de trafik ekipleri ve zabıta ekipleri kuralları hiçe sayarak motosiklet kullanan sürücülere göz açtırmıyor. Ekipler, kent merkezinde yaptıkları denetimlerde motosiklet sürücülerine 13 bin TL cezai işlem uyguladılar.

Düzce'de yazın gelmesiyle birlikte trafiğe çıkan ancak yaptıkları kural ihlalleri nedeniyle diğer sürücüleri tehlikeye sokan, kural tanımaz motosiklet sürücülerine Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri ve Düzce belediyesi Zabıta ekipleri denetim yaptı. Özellikle trafiğe kapalı olan İstanbul Caddesi girişinde uygulama yapan ekipler, 1 saatlik uygulamada motosiklet sürücülerine trafik işaretlerine uymamaktan işlem yaparken, sigortasız, muayenesiz, plakasız motosikletleri trafikten men etti.

Ekipler denetimlerde toplam 34 motosiklet sürücüsüne 13 bin 261 TL cezai işlem uyguladı. - DÜZCE

Motosiklet sürücülerine sıkı denetim
Motosiklet sürücülerine sıkı denetim
Motosiklet sürücülerine sıkı denetim
Motosiklet sürücülerine sıkı denetim
Motosiklet sürücülerine sıkı denetim
Motosiklet sürücülerine sıkı denetim

YORUMLAR
500
Beyoğlu'nda nefes kesen dilenci operasyonu Beyoğlu'nda nefes kesen dilenci operasyonu İzolasyon malzemeleri alev alev yandı İzolasyon malzemeleri alev alev yandı
Kaynak: İHA

Düzce Emniyet Müdürlüğü, Zabıta, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet sürücülerine sıkı denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet sürücülerine sıkı denetim - Son Dakika
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