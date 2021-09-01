Motosiklet tutkunları Erciyes Motofest'te buluştu

Erciyes ev sahipliğinde dördüncü kez düzenlenen Erciyes Moto Fest sona erdi. Motosikletçiler beş gün boyunca birbirinden farklı etkinliklerde unutulmaz bir festival yaşadı.

Kayseri'deki gönüllü motosiklet kulüpleri tarafından organize edilen Erciyes Motosiklet Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından motosiklet tutkunlarını zirvede bir araya getirdi. Sponsorların destekleri ile gerçekleşen festival 2 bin 200 metredeki Erciyes Tekir Yaylası'nda bulunan çadır kamp alanında düzenlendi. Kamp ateşinin yanması ile başlayan festival 5 gün boyunca konserler, yarışmalar, motor şovları, nefes kesen akrobasi gösterilerine ve çeşitli etkinliklerle renklendi. 30 Ağustos Zafer Bayramı da sporun ve festivalin zirvesinde kortej sürüşü ile kutlandı. Erciyes ev sahipliğinde bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilen etkinliğe 30 farklı vilayetten motosikletçi katıldı. Erciyes'te başlayan festival uluslararası boyut kazanarak Rusya ve Almanya'dan da motorcuları ağırladı. Her akşam birbirinden farklı ünlü isimlerin sahne aldığı organizasyonda motosikletçiler; Yusuf Güney, Zehra Gülüç, Sancak, Ersan Er ve Türkiye'nin en eski Anadolu rock grupları arasında yer alan Kurtalan Ekspres konserleri ile doyasıya eğlendi. Motosiklet Festivali'ne katılan akrobasi şovmenleri Barış Özgür ve Adil Atilla 2 gün boyunca motorları ile heyecan verici gösteriler sergiledi. İzleyiciler tarafından ilgi ile izlenen şovlar nefes kesti. Motosiklet tutkunları, festivalin son günü Erciyes'te başlayan kortej ile şehir merkezinden geçerek Kayseri halkına coşkulu bir gün yaşattı.

Etkinlikte düzenlenen çekilişlerle katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Bir kişiye ise büyük ödül olarak motosiklet hediye edildi. - KAYSERİ