Motosikletiyle ağaca çarpan çocuk öldü - Son Dakika

Denizli'de motosikletin kontrolünü kaybetmesi sonucu ağaca çarparak kaza yapan 14 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Tavas- Kızılcabölük karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14 yaşındaki Hüseyin Çineli idaresindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çineli savrularak kanlar içinde yerde kaldı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çineli'yi yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olay yerindeki motosiklet kaldırılırken, sürücü Çineli'den kötü haber geldi. Çineli'nin doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti öğrenildi. - DENİZLİ