Motosikletiyle Kaza Yapan İmam Öldü, 2 Yaralı

Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR,( DHA)- DİYARBAKIR'da, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü imam Süleyman Kuru hayatını kaybetti.

Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR,( DHA)- DİYARBAKIR'da, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü imam Süleyman Kuru hayatını kaybetti. Kazada otomobildeki 2 kişi de yaralandı.



Kaza öğle saatlerinde Diyarbakır- Batman Karayolu'ndaki Başaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aktepe Mahallesi Camii imamı Süleyman Kuru, cuma namazı bitiminde plakası öğrenilemeyen motosikletine binerek, karayoluna çıktı. Ancak Diyarbakır yönüne giden sürücüsünün adı açıklanmayan otomobil ile çarpıştı. Kazada imam Kuru, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 2 kişi de yaralandı.



Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Süleyman Kuru'nun cenazesi ise morga götürüldü.





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