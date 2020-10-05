Motosikletli iki kişiye çarpıp, sosyal medyada paylaşan şüpheliye ceza - Son Dakika

Motosikletli iki kişiye çarpıp, sosyal medyada paylaşan şüpheliye ceza

HATAY'da, motosikletli çifte arkadan çarpan ve o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada "Arkadaşla iddiaya girdik, 'vuramazsın' dedi.

Motosikletli iki kişiye çarpıp, sosyal medyada paylaşan şüpheliye ceza, System.String[]

HATAY'da, motosikletli çifte arkadan çarpan ve o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada "Arkadaşla iddiaya girdik, 'vuramazsın' dedi. Ben de hafif tıklayım ne olacak düşüncesinden amcadan teyzeye bir tıklayım dedim" notuyla paylaşan Kahraman B, gözaltına alındı. Kahraman B.'ye 396 TL para cezası uygulandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Merkez Antakya ilçesi Mehmet Kafadar Caddesi'nde meydana geldi. Kahraman B. yönetimindeki 31 NV 311 plakalı otomobil, önündeki bir erkek ve bir kadının bulunduğu motosiklete çarptı.

'VURAMAZSIN' İDDİASINA GİRMİŞLER Kahraman B., motosiklete çarptığı anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek sosyal medya üzerinden, "Beyler arkadaşla iddiaya girdik, 'vuramazsın' dedi. Ben de hafif tıklayım ne olacak düşüncesinden amcadan teyzeye bir tıklayım dedim. Motora birşey olmadı, benim plaka, plakalık ve ön tampon eki gitti" notuyla paylaştı.Paylaşım, Hatay Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Evinde gözaltına alınan şüpheli, Şehit Özen Polis Karakolu'na getirildi. Otomobili trafikten men edilen ve ehliyetine el konulan Kahraman B.'ye 'trafik güvenliği tehlikeye düşürmek', 'saygısızca araç kullanmak' ve 'arakadan çarpma' suçlarından 396 TL para cezası uygulandı.

Öte yandan şüphelinin çarptığı motosikletteki isimleri öğrenilemeyen iki kişinin olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.


Motosikletli iki kişiye çarpıp, sosyal medyada paylaşan şüpheliye ceza
Motosikletli iki kişiye çarpıp, sosyal medyada paylaşan şüpheliye ceza
Motosikletli iki kişiye çarpıp, sosyal medyada paylaşan şüpheliye ceza
Motosikletli iki kişiye çarpıp, sosyal medyada paylaşan şüpheliye ceza
Motosikletli iki kişiye çarpıp, sosyal medyada paylaşan şüpheliye ceza
Motosikletli iki kişiye çarpıp, sosyal medyada paylaşan şüpheliye ceza

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Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 21:10 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Motosikletli iki kişiye çarpıp, sosyal medyada paylaşan şüpheliye ceza - Son Dakika

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