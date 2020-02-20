Mourinho da Ozan Tufan'a kafayı taktı!

Fenerbahçe'nin orta sahadaki kilit isimlerinden Ozan Tufan'a İngiliz kulüplerinin ilgisi artarak devam ediyor. İngiliz futbol siteleri Tottenham, Sunderland ve Everton'ın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maça ajanlarını göndereceğini ve milli futbolcuyu izleyeceklerini yazdılar. Ozan Tufan, 2019'un Aralık ayında Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.



3 ingiliz kulübü derbiye Ozan için geliyor



Fenerbahçe'nin orta sahadaki kilit isimlerinden Ozan Tufan'a İngiliz kulüplerinin ilgisi artarak devam ediyor. İngiliz futbol siteleri Tottenham, Sunderland ve Everton'ın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maça ajanlarını göndereceğini ve milli futbolcuyu izleyeceklerini yazdılar. Ozan Tufan, 2019'un Aralık ayında Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.



HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR



Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Yanal yönetiminde 1.5 saat çalyan futbolcular idman sonunda yarı sahada taktik çift kale maç yaptılar.



BEŞİKTAŞ-TRABZON FIRAT AYDINUS'UN F.BAHÇE-G.SARAY H.UMUT MELER'İN



Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı. Cumartesi oynanacak Beşiktaş- Trabzon derbisini Fırat Aydınus yönetecek. Pazar F.Bahçe-G. Saray derbisinde ise Halil Umut Meler düdük çalacak.



