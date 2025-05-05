Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti - Son Dakika
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Futbol

Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti

Mourinho\'ya Rusya\'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti

Rusya Futbol Birliği Antrenörlük departmanı başkanı Sergey Ovchinnikov, antrenörlük kursları için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu Rusya'ya davet ettiklerini ve Mourinho'nun teklifi kabul ettiğini açıkladı.

05.05.2025 19:25
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, gelecek sezon kariyerinde yeni bir adım atabilir. Portekizli hoca, gelecek sezon Rusya'da antrenörlük kurslarına katılabilir.

RUSYA'DAN MOURINHO'YA DAVET

Rusya Futbol Birliği Antrenörlük departmanı başkanı Sergey Ovchinnikov, Jose Mourinho'yu antrenörlük kursları için Rusya'ya davet ettiklerini açıkladı. Rus basınına açıklamalarda bulunan Ovchinnikov, Rusya'ya davet ettikleri teknik direktörler ile ilgili konuşarak Mourinho ile olumlu bir görüşme gerçekleştirildiğini dile getirdi.

''MOURINHO TEKLİFİ KABUL ETTİ''

Sergey Ovchinnikov, yaptığı açıklamada, "Jose Mourinho ile yakın zamanda buradaki projemiz konuştuk. Tamam dedi. Rusya'ya gelmeye hazır olduğunu söyledi. Ben aradığım anda Mourinho buraya gelir. Artık dünyada istikrarın sağlanması kaldı.'' dedi.

Sergey Ovchinnikov, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ates null:
    Başlığa bak haberin detayına bak.Pes doğrusu Sondakika 11 2 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    huzurevi olarak orayı mı tercih etti diye sevinmiştik. 4 4 Yanıtla
  • Halis demir:
    al morinuoyu vur fenere 1 kuruş etmezler 0 0 Yanıtla
  • 250934:
    Go go go morinho,Welcome to İSMAİL KARTAL 0 0 Yanıtla
  • İsa Uysal:
    Bu adamın sözleşmesini feshedip tazminat ödemeyin. Gerekirse bu klasın başka hoca getirin. Sözleşmesini feshederseniz hem bizden hem de gittiği yerden kazanacak 0 0 Yanıtla
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