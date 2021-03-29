Mozambik'teki terör saldırısını DEAŞ üstlendi - Son Dakika

Mozambik'teki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

29.03.2021 20:37
Mozambik'teki terör saldırısını DEAŞ üstlendi, System.String[]

Afrika ülkesi Mozambik'in Palma kasabasında onlarca kişinin öldürüldüğü terör saldırılarını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afrika ülkesi Mozambik'in Palma kasabasında onlarca kişinin öldürüldüğü terör saldırılarını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afrika ülkesi Mozambik'in Palma kasabasına düzenlenen ve onlarca kişinin öldürüldüğü saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi. DEAŞ tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçleriyle günler süren çatışmaların ardından kasabanın kontrolünün ele geçirildiği belirtilerek, içinde askerlerinde bulunduğu en 55 kişinin öldürüldüğü aktarıldı. Terör örgütü, birçok fabrika ve bankayı yıktıklarını ve araçlara el koyduklarını açıkladı.

Palma'nın DEAŞ kontrolünde olmadığı açıklanmıştı

Hükümet tarafından dün yapılan açıklamada ise, Palma'nın teröristler tarafından kontrol edilmediği ve bölgenin güvenliğini sağlamak için operasyonların devam ettiği ifade edilmişti. Açıklamada, bölgeden kaçmaya çalışanların oluşturduğu konvoyların pusuya düşürüldüğü ve onlarca kişinin öldürüldüğü doğrulanmıştı.

En az 230 kişi kurtarıldı

Hükümet tarafından sözleşmeli özel bir güvenlik firmasını işleten Lionel Dyck, helikopterler ile en az 230 kişinin kurtarıldığını ifade etti. Medyaya konuşma yetkisi olmadığı için ismini vermeyi reddeden üç yardım çalışanı ise, saldırı sonrasında on binlerce kişinin yerinden olabileceğini ifade etti.

Saldırılarda kaç kişinin öldürüldüğü ve kaybolduğu ise henüz bilinmiyor.

Onlarca kişi Pemba'ya kaçmaya çalışıyor

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Palma kasabasına baskın yapan militanların, saldırılara başlamasının ardından yaklaşık 200 kişi bir otele sığınmıştı. Siviller daha sonra otelden çıkarılmış ve Pemba'ya götürülmüştü. Militanların ele geçirdiği tahmin edilen kasabada tekne ve gemilerle sivilleri kurtarma operasyonunun devam ettiği belirtilirken, hükümet güçleriyle temas halinde olan bir güvenlik kaynağı, birçok kişinin kurtarılma umuduyla sahile kaçtığını ifade etti.

DEAŞ'a bağlı gruplar 2017'den bu yana bölgede

Palma'nın da içinde yer aldığı ve ülkenin kuzeyinde bulunan Cabo Delgado eyaleti, 2017'den bu yana DEAŞ'a bağlı terörist grupların elinde. İlk zamanlarda kafa kesme eylemleri düzenleyen terörist gruplar, geçtiğimiz yıl düzenli olarak tüm kasabaları ele geçirmek için ordu birliklerini geri püskürtmeye başladı. Palma'da ayrıca, Fransız Total şirketi ve farklı enerji şirketleri tarafından işletilen doğalgaz projesinde çalışan yüzlerce kişi kasabadaki bir otelde kalıyordu. - MAPUTO

Mozambik'teki terör saldırısını DEAŞ üstlendi
Mozambik'teki terör saldırısını DEAŞ üstlendi
Mozambik'teki terör saldırısını DEAŞ üstlendi
Mozambik'teki terör saldırısını DEAŞ üstlendi
Mozambik'teki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

Mozambik, Afrika, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mozambik'teki terör saldırısını DEAŞ üstlendi - Son Dakika


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