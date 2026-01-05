MSB'den Sarıkamış şehitleri için videolu anma - Son Dakika
05.01.2026 12:09
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan askerleri, sanal medya hesabından harekata ilişkin tarihi görüntülerin yer aldığı videoyu paylaşarak andı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sarıkamış'ta, kardan kefenlere bürünen; vatan, bayrak ve istiklal uğruna şehadete yürüyen şehitlerimizi rahmet, minnet ve sonsuz saygıyla anıyoruz. Aziz ruhlarınız şad, mekanlarınız cennet olsun" ifadeleri kullanıldı. Videoda, 1914 yılındaki Sarıkamış Harakatı'na ilişkin tarihi görüntülere yer verildi.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış, Güncel, Medya, Son Dakika

