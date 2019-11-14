Son Dakika Haberleri: MSB: Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
Son Dakika Güncel MSB: Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

MSB: Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Edremit Körfezi'nde tespit edilen botta 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldığını açıkladı.

MSB: Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Edremit Körfezi'nde tespit edilen botta 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek, 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı" denildi.


Sahil Güvenlik Komutanlığı, Edremit Körfezi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:54 Kaynak: DHA
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