MSB: Irak kuzeyinde 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Irak kuzeyinde 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Irak kuzeyinde 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: Irak kuzeyinde 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" denildi.ANKARA,


Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:28 Kaynak: DHA
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