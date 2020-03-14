MSB: Irak kuzeyinde 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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MSB: Irak kuzeyinde 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:28 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" denildi.ANKARA,
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