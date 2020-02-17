MSB: Karda mahsur kalan öğrenciler helikopterle tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: Karda mahsur kalan öğrenciler helikopterle tahliye edildi - Son Dakika

MSB: Karda mahsur kalan öğrenciler helikopterle tahliye edildi

10 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari Yüksekova'da kar nedeniyle mahsur kalan 7 öğrencinin, jandarma ekiplerinin ulaşması ardından helikopterle tahliye edildiğini duyurdu.

MSB: Karda mahsur kalan öğrenciler helikopterle tahliye edildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari Yüksekova'da kar nedeniyle mahsur kalan 7 öğrencinin, jandarma ekiplerinin ulaşması ardından helikopterle tahliye edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari Yüksekova'ya bağlı Büyükçiftlik Köyü Kandilli mezrasında kar nedeniyle mahsur kalan ve jandarma ekiplerinin ulaştığı 7 öğrenci, Kara Kuvvetlerimize ait helikopter ile bölgeden tahliye edildi" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:17 Kaynak: DHA
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