Son Dakika › Güncel › MSB: Karda mahsur kalan öğrenciler helikopterle tahliye edildi - Son Dakika
MSB: Karda mahsur kalan öğrenciler helikopterle tahliye edildi
10 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari Yüksekova'da kar nedeniyle mahsur kalan 7 öğrencinin, jandarma ekiplerinin ulaşması ardından helikopterle tahliye edildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:17 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari Yüksekova'da kar nedeniyle mahsur kalan 7 öğrencinin, jandarma ekiplerinin ulaşması ardından helikopterle tahliye edildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari Yüksekova'ya bağlı Büyükçiftlik Köyü Kandilli mezrasında kar nedeniyle mahsur kalan ve jandarma ekiplerinin ulaştığı 7 öğrenci, Kara Kuvvetlerimize ait helikopter ile bölgeden tahliye edildi" denildi.
Son Dakika Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden internetten altın alacaklara uyarı: Ağırlıkta eksiklik olabilir Bakan Pakdemirli: Her hayvanın kulağına veterinere SMS atan cep telefonu takacağız Sigorta aracılığı faaliyetlerine yönelik bazı bankalara ceza Jandarma uzman çavuş, telefondaki tartışmanın ardından tabancasıyla intihar etti