MSB: "PKK/YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının...
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MSB: "PKK/YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesi hususları, yakından takip edilmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:18 Kaynak: AA
MSB: "PKK/ YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesi hususları, yakından takip edilmektedir."
Erdoğan'dan Suriye rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek ABD ile yapılan anlaşma zafer mi mağlubiyet mi? Erdoğan'dan ilk değerlendirme YPG'nin gerçek yüzü 'Syria The Backstage' belgeseliyle ortaya çıkacak Milli Savunma Bakanlığı: Geri çekilme yakından takip edilmektedir