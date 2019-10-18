Son Dakika Haberleri: MSB: "PKK/YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının...
Son Dakika Güncel MSB: 'PKK/YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının...

MSB: "PKK/YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının...

1 saat önce

MSB: "PKK/YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesi hususları, yakından takip edilmektedir.

MSB:

MSB: "PKK/ YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesi hususları, yakından takip edilmektedir."

YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:18 Kaynak: AA
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