MSB, Rize-Artvin Havalimanı'nın Göktürk-1 uydusundan gelen görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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MSB, Rize-Artvin Havalimanı'nın Göktürk-1 uydusundan gelen görüntülerini paylaştı

14.05.2022 20:16
MSB, Rize-Artvin Havalimanı'nın Göktürk-1 uydusundan gelen görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'na ait Göktürk-1 uydusundan gelen görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'na ait Göktürk-1 uydusundan gelen görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'na bir de uzaydan bakmak ister misiniz? Keşif Uydu Komutanlığımızın kontrolündeki Göktürk-1 uydumuz ile görüntülediğimiz yeni havalimanı, başta yöre halkımız olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Rize Artvin Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MSB, Rize-Artvin Havalimanı'nın Göktürk-1 uydusundan gelen görüntülerini paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB, Rize-Artvin Havalimanı'nın Göktürk-1 uydusundan gelen görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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