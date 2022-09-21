MSB: Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

21.09.2022 14:16
MSB: Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

SURİYE'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

SURİYE'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre; Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK/YPG'li teröristler tarafından taciz ateşi açılarak saldırı girişiminde bulunuldu. Mehmetçik, saldırı girişimine yönelik operasyonda 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Açıklamada, Mehmetçiğin Suriye'nin kuzeyinde teröristlerle mücadelesini etkin ve kararlı bir şekilde sürdürdüğü belirtilerek, "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.


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Kaynak: DHA

Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

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