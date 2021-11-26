MSB: "Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale esnasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç, Kilis Devlet... - Son Dakika

MSB: "Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale esnasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç, Kilis Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." - ANKARA