MTSO, 134'üncü yaşını Futbol Şöleni ile kutluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel MTSO, 134'üncü yaşını Futbol Şöleni ile kutluyor - Son Dakika

MTSO, 134'üncü yaşını Futbol Şöleni ile kutluyor

6 saat önce

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), kuruluşunun 134'üncü yılı kutlama etkinlikleri kapsamında MTSO Futbol Şöleni düzenledi.

MTSO, 134'üncü yaşını Futbol Şöleni ile kutluyor, System.String[]

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), kuruluşunun 134'üncü yılı kutlama etkinlikleri kapsamında MTSO Futbol Şöleni düzenledi. Futbol Şöleninin başlama vuruşunu MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan yaptı.


MTSO'nun 134'üncü yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen MTSO Futbol Şöleni Grup Müsabakaları 'Roza 1925' ve 'Mersinspor' takımlarının karşılaşması ile başladı. Başlama vuruşunu Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan'ın gerçekleştirip, ilk golü attığı Futbol Şöleninin ilk maçı Roza 1925 takımının 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.


MTSO çalışanları, komite ve meclis üyelerinin katılımıyla oluşturulan 11'er kişilik 8 takımın mücadele edeceği MTSO Futbol Şöleni, 5 hafta sürecek. Şampiyonada sporcuları, kadın komite ve meclis üyeleri de yalnız bırakmadı. Kadınların tezahüratları ile destek verdikleri ilk karşılaşma büyük mücadelelere sahne oldu.


Müsabakalar sonunda dereceye girecek ilk takım ile gol kralı kupa ile ödüllendirilecek.


Konuyla ilgili değerlendirme yapan MTSO Başkanı Kızıltan, 134'üncü yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen bu organizasyonun MTSO ailesi içinde birlik ve beraberliği artıracağına inandığını söyledi. Maçların fairplay ruhu ile oynanacağından emin olduğunu vurgulayan Kızıltan, tüm takımlara güvendiğini söyledi. 134'üncü yıl kutlamalarının Mersin Kenti Edebiyat Ödülü ile başlayıp futbol şöleni ile sürdürdüğünü kaydeden Kızıltan, yalnızca kent ekonomisi değil, sanattan spora tüm alanları önemsediklerini dile getirdi.


Roza 1925 takımı formasıyla sahaya çıkan MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ise maç sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:


"Futbol demek dostluk, samimiyet, kenetlenme demek. Biz de bu organizasyon ile bunu amaçladık. Kendi meclis üyelerimiz ve personelimizle bir araya geldik. Şampiyon olan takımımız, iyi oyuncularımızla önümüzdeki süreçte kardeş odalarımızla, diğer şehirlerle de organizasyon yapabiliriz." - MERSİN

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Mersin, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:18 Kaynak: İHA
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