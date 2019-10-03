Son Dakika Haberleri: MTSO, ilk mesleki yeterlilik belgelerini verdi
Son Dakika Ekonomi Haber

MTSO, ilk mesleki yeterlilik belgelerini verdi

5 dakika önce

MTSO iştiraklerinden YFM Sınav ve Belgelendirme Merkezi, ilk Mesleki Yeterlilik Belgelerini, bir firmanın metal sac işleme ve çelik kaynak alanında sınava girip başarı gösteren çalışanlarına verdi.

MTSO, ilk mesleki yeterlilik belgelerini verdi, System.String[]

MTSO iştiraklerinden YFM Sınav ve Belgelendirme Merkezi, ilk Mesleki Yeterlilik Belgelerini, bir firmanın metal sac işleme ve çelik kaynak alanında sınava girip başarı gösteren çalışanlarına verdi.


Bölgedeki rekabet gücünü artırmak ve aynı zamanda sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek personelin yetişmesine fayda sağlamak amacıyla kurulan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) iştiraki YFM Personel Sınav ve Belgelendirme Merkezi; ilk belgelerini dağıttı. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol ve Yönetim Kurulu Üyesi Halil Kürek'in de katıldığı törende, hububat, bakliyat, tohum ve yağlı tohum gıda işleme teknoloji sanayisi için makineler üreten bir firmanın 50 çalışanına belgeleri takdim edildi.


Törende bir konuşma yapan MTSO Başkanı Kızıltan, eğitimin önemini vurgulayarak, "Eğitim hayat boyu devam edecek bir süreç. İnanıyorum ki, zorunluluk olmasa da sizler bu eğitimleri alıp kendinizi geliştirme yönünde adımlar atacaktınız" dedi.


Firma yetkilileri, yıl sonuna kadar makine montaj, metal sac kesim, CNC programcı, plazma kesim, torna, otomasyon sistemleri, elektrik tesisat, pano montajı mesleklerinde mesleki yeterlilik belgelendirme sürecinin de tamamlanacağını bildirdiler. - MERSİN

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Mersin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Call of Duty Mobile ilk günden rekor kırdı
Fabrika gibi cezaevinde 8 ayda 5,2 milyon lira ciro yapıldı Altın güne düşüşle başladı! İşte güncel fiyatlar Galatasaray'ın eski Başkanı Ünal Aysal'ın şirketi konkordato ilan etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 15:08:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MTSO, ilk mesleki yeterlilik belgelerini verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]