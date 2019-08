MTSO ve meslek odaları, Mersin için bir araya geldi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile TMMOB'ye bağlı meslek odaları, Mersin'in öncelikli sorunlarında ortak söylem geliştirerek, birlikte hareket edecek.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile TMMOB'ye bağlı meslek odaları, Mersin'in öncelikli sorunlarında ortak söylem geliştirerek, birlikte hareket edecek. Oda başkanları, kente yatırım gelebilmesi için 'Çukurova Bölgesel Kalkınma Planı'nın hazırlanması gerektiği konusunda fikir birliğine vardı.



Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Mersin'de bulunan meslek odaların başkanları, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan'ın ev sahipliğinde bir araya geldi. Kentin öncelikli sorunlarında ortak söylem geliştirmek ve çözüm noktasında birlikte hareket edebilmek adına toplanan başkanlar, Mersin'in sorunlarının ve taleplerinin öncelikli sıraya alıp, tüm kurum ve kuruluşlarca bu öncelik sırasınca dile getirmesi gerektiğini belirttiler.



"Ortak söylem, kent adına sinerji ve güç oluşturur"



Toplantıda konuşan MTSO Başkanı Kızıltan, Mersin'in öncelikli sorunlarında kent dinamiklerinin olumlu çabalar harcadığını belirterek, meslek odalarının da kentin birlik ve beraberliğine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Kent yatırımlarının önünün açılması için 'Çukurova Bölgesel Kalkınma Planı'nın hazırlanması gerektiğine işaret eden Kızıltan, bu noktada odaların desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Ortak söylem geliştirmenin kent adına sinerji ve güç oluşturacağını vurgulayan Kızıltan, "Örneğin Çukurova Bölgesel Havalimanı gibi öncelikli gündem maddeleri her kurum tarafından aynı şekilde dile getirilmelidir" dedi.



"TMMOB'la iş dünyasının ayrı olmasına gönlüm razı olmuyor"



Hem makine mühendisi olduğunu hem de yıllarca TMMOB bünyesinde görev aldığını anlatan Kızıltan, şehrin ekonomisinde TMMOB üyelerinin de yeri olduğunu kaydederek, "Fabrikaları çalıştıranlar bizleriz. Şehirleri planlayanlar bizleriz. Elektronik mühendisleri sanayinin, ziraat mühendisleri ise tarımın temel unsurlarından. Hayatın her alanında TMMOB üyeleri var. Bu anlamda TMMOB'la iş dünyasının ayrı olmasına gönlüm razı olmuyor" diye konuştu.



Kentte iyi niyetle herkesin bir şeyler yapmaya çalışırken birlikte hareket etmemesinden yakınan Kızıltan, bu noktada iş dünyası olarak tüm dinamikleri birleştirerek Mersin lobisini oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Halihazırdaki STK'lar arası diyalogları canlandırmaya çalıştıklarını kaydeden Kızıltan, "Bugünü tarihi bir gün olarak nitelendiriyorum. MTSO tarihinde TMMOB bünyesindeki odalarla bu denli katılımlı iletişim kurmamıştık. Biz burada siyaset yapmıyoruz. Bunu, göreve geldiğimizde de söyledik. Mersin için sürekli bir şey yapılmak isteniyor. Kurumlar arası koordinasyonu hep birlikte sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.



Bir yandan Mersin için çabaladıklarını bir yandan da Çukurova Bölgesinde birlik oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Kızıltan, Çukurova'nın olanaklarının Marmara'nın olanaklarından fazla olduğunu dile getirdi. Çukurova Bölgesel Kalkınma Planını bunun için son dönemlerde sürekli gündeme getirdiklerini belirten Kızıltan, "Önümüzde kat edecek çok yolumuz var. Bu nedenle sizler de kendi odalarınız ve çevre illerdeki şubeleriyle temasa geçin, diyalogunuzu arttırın. Bölgemiz açısından bu son derece önemlidir" dedi.



Toplantıda söz alan meslek odalarının başkanları ise katılımcı ve güçlü bir Mersin lobisi oluşturulması, yaşam ve hafıza alanlarının korunması, devlet yatırımlarının devam etmesi ve tamamlanmasında gereken desteğin verilmesi, kamu kurumlarının alımlarda Mersinli ve yerli üretimi tercih etmesi, ulaşım sorunu ve yerel sermayenin oluşması için tüm bileşenlerin çaba harcaması gerektiğine dikkat çektiler.



"Biz hiçbir zaman MTSO'yu dışımızda görmedik"



Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Seyfettin Atar, Mersin'de uzun süre çözülmemiş spesifik konular olduğuna işaret etti. "Güç birlikteliği bu yüzden çok önemli" diyen Atar, "Sanayici iş adamlarımızın yanımızda olması kent adına çok önemli bir unsur. Biz hiçbir zaman MTSO'yu dışımızda görmedik. Şimdi bu birlikteliğimizle konu başlıklarını belirleyip sırasıyla çözüme gidebiliriz" diye konuştu.



TMMOB Onur Kurulu Üyesi Zehra Korkmaz da MTSO ile ortak işler yapılabileceğini söyledi. Mersin ile ilgili kaygıların ve projelerin olduğunu, ancak bunlar arasında bütünlük sağlanamadığını dile getiren Korkmaz, "Sadece TMMOB değil, diğer kurumların da katıldı bir lobi oluşturulabilir" ifadelerini kullandı.



Mimarlar Odası Mersin Şube Başkanı Ünal Şahin, yaşanabilir alanları korumak ve yarınlara iletilmesini sağlamak amacıyla çalıştıklarını belirterek, imar planlarının bir an önce bitirilmesi gerektiğine dikkat çekti.



Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Deniz Gürbüz ise kent dinamiklerinin bir araya gelmemesinin en önemli sorunlardan biri olduğunu söyledi. Bu anlamda toplantının çok değerli olduğuna işaret eden Gürbüz, "Yıllardan bu yana yapılmayanı yaptınız. Toplantı için size teşekkür ederiz" dedi.



Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ersin Gökgün, "Mersin Başkanlarından Ne İstiyor" çalıştayını anımsatarak, bu çalıştayın sonuçlarının takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Gökgün, "Ülke gerçeklerinden kendimizi ayrı tutamayız. Bizim önceliğimiz, yarım kalan yatırımlara yönelmek olmalıdır" şeklinde konuştu.



Kimya Mühendisleri Odası Mersin Temsilcisi Emre Üresin de çalışan mühendislerin birçoğunun oda üyesi olmadığını, işverenlerin meslek odalarına üye olmaya teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Kentin yerli firmalarının kente tanıtılması gerektiğini vurgulayan Üresin, "Kurumlar, alımlarda yerli firmalar tercih etmelidir" talebini dile getirdi.



Şehir Plancıları Odası Mersin İl Temsilcisi Uğur İnce ise kentin lobi eksikliği konusuna değinerek, "Aslında en güzel proje, kentteki bütün kuruluşlarının destek vermesiyle bu oluşumun mekansala dökülmesi olur" dedi.



Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Sinan Can da Mersin'in kendi sermayesini oluşturamadığını ve dışarıdan sermayeye maruz kaldığını bildirdi. Odaların birlikteliğini, taşların birleşip duvar oluşturmasına benzeten Can, "Kendi sorunlarımızı ve kentin sorunlarını çözmede bu birlikteliğe ihtiyaç var. Böyle bir güç Mersin'i kurtarabilir" diye konuştu. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Köyde kullanmak için kendi tarım aracını yaptı

Bayram öncesi motorine ve benzine indirim bekleniyor

Antalya'dan ayrılan Jennifer Lopez'in giydiği kıyafet herkesi şaşırttı

Kenan Doğulu, Beren Saat'i oyuncu Aslı İşler'le mi aldattı?