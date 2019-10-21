Son Dakika Haberleri: MTÜ'de, Kalite Kurul Üyeleri toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel MTÜ'de, Kalite Kurul Üyeleri toplantısı yapıldı

MTÜ'de, Kalite Kurul Üyeleri toplantısı yapıldı

48 dakika önce

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversite bünyesinde uluslararası tanınabilir bir akreditasyon sistemi kurmayı ve kariyerini yapabilen mezunlar veren bir üniversite olmayı hedeflediklerini söyledi.

MTÜ'de, Kalite Kurul Üyeleri toplantısı yapıldı, System.String[]

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversite bünyesinde uluslararası tanınabilir bir akreditasyon sistemi kurmayı ve kariyerini yapabilen mezunlar veren bir üniversite olmayı hedeflediklerini söyledi.


Turgut Özal Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından Yüksek öğretim Kalite Güvence Sistemi çalışmaları kapsamında Kalite Kurul Üyeleri, Akademik ve İdari birim temsilcilerinin katılımı ile koordinasyon toplantısı Arslantepe Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.


Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, "Bizim hedefimiz, bizden sonrada sürdürülebilen bir akreditasyon sistemi, yani uluslararası tanınabilir bir akreditasyon sistemi kurmaktır. Bu nedenle çok çalışmamız gerekiyor. Bunu baştan söylüyorum. Öğrencilerimizin ders başarısının sağlanması bizim asli görevimizdir. Malatya Turgut Özal Üniversitesi mezunlarını Türkiye'de ve değişik yerlerde önemli mevkilerde çalışan olarak görmek istiyoruz. Yeri geldiğinde öğrencilerimizin uluslararası doktora yüksek lisanslara başvurmalarına yönlendirme yapalım. Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden kariyerini yapabilen mezunlar çıkartacak. Bunu çok önemsiyor ve hedefliyorum." dedi.


Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde eğitim öğretim, araştırma, yönetim ve toplum yararına hizmetler başlığında yürütülen çalışmalarda, süreç iyileştirme ve program değerlendirme yaklaşımı çerçevesinde yürütülen çalışmalar hakkında Kalite Koordinatörlüğü tarafından katılımcılara bilgilendirme yapıldı. - MALATYA

Turgut Özal Üniversitesi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:33 Kaynak: İHA
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