MTÜ, iş adamı Ahmet Çalık'a fahri doktora unvanı verdi - Son Dakika

MTÜ, iş adamı Ahmet Çalık'a fahri doktora unvanı verdi

13.10.2020 18:47
MTÜ, iş adamı Ahmet Çalık'a fahri doktora unvanı verdi, System.String[]

Malatya Turgut Özal Üniversitesinin (MTÜ) 2020-2021 Akademik Yılı açılış töreninde Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'a fahri doktora unvanı verildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesinin (MTÜ) 2020-2021 Akademik Yılı açılış töreninde Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'a fahri doktora unvanı verildi.

MTÜ'den yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Töreni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla üniversitenin Malatya Battalgazi Kampüsü ise İstanbul'da on-line gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 6 fakülte, 2 yüksekokul, 1 enstitü, 9 meslek yüksekokulu, 11 araştırma ve uygulama merkezi olmak üzere 29 akademik birimle 8 ayrı yerleşkede eğitim ve akademik faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Bilgi üretmenin tek başına yeterli olmadığını, misyon ve vizyonlarının, bilgiyi tüm insanlığın kullanımına sunarak üretime dönüştürmek olduğunu vurgulayan Karabulut, "Çünkü bizim ülkemize, milletimize, gönül coğrafyamıza, bölgemize ve Malatya'mıza dair sorumluluklarımız var. Üniversitemiz, geliştireceği ve uygulayacağı projelerle ulusal ve uluslararası marka bir üniversite olacaktır. Tüm yönetici, öğretim elemanı ve öğrenci kadrosu buna hazır. Buradan üniversitemizin kuruluşunu sağlayan, Turgut Özal ismini kendi memleketinde ölümsüzleştiren, her aşamada tensip ve takdirleriyle desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Üniversitenin İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi tarafından Ahmet Çalık'a Türkiye ekonomisine ve eğitime sağladığı katkılar dolayısıyla 'fahri doktora' unvanı takdim ettiklerini aktaran Karabulut, "Malatya'mıza, ülkemize ve gönül coğrafyamızda yapmış olduğu hizmetler için Sayın Ahmet Çalık'a, teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki, Ahmet Çalık'ın açmış olduğu girişimcilik yolunda binlerce gencimiz gururla bayrak yarışana girecektir." diye konuştu.

Karabulut'un konuşmasının ardından iş adamı Ahmet Çalık'a, cübbe ve fahri doktora takdim edildi.

Çalık da yaptığı konuşmada, 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Dersi'nde öğrencilere girişimcilik alanındaki tecrübelerini ve tavsiyelerini aktardı, kendisine tevdi edilen fahri doktora unvanını almaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Dünyada daha önce deneyimlenmeyen olağanüstü bir yıl geçirildiğini, Kovid-19 salgını ile eğitimde ilk kez küresel ölçekli etkilenme söz konusu olduğuna işaret eden Çalık, "Bu salgında bütün dünya Kovid-19 için aşı geliştirmeye yoğunlaştı. Bizim üniversitemiz de yoğunlaştı. Dünyada ilk aşı uygulaması Osmanlı döneminde 1720'lerde çiçek aşısı ile başladı. O dönemde aşının dünya lideri ülkemizdi." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin amacının eğitim olduğu kadar bilim ve teknolojiyi geliştirmek de olduğunu anlatan Çalık, bunların gelişmesinin, o ülkenin bağımsızlığı ve kalkınması anlamına geldiğine dikkati çekti.

Salgın süresince öğrencilerin geleneksel eğitim ortamından uzaklaştığını hatırlatan Çalık, şöyle devam etti:

"Uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve dijital okur-yazarlık hayatımızın gerçeği oldu. Çoğu ülke uzaktan eğitime hazırlıksız yakalanırken ülke olarak eğitimde dijital iletişim sürecine çok hızlı adapte olduk ve bu süreci çok başarılı bir şekilde yönettik. Bu noktada vurgulamak isterim ki, birçok değerli üniversitemiz gibi Malatya Turgut Özal Üniversitesi de uzaktan eğitim konusunu ilk yapan öncü başarılı, rol model okulların başından gelmektedir."

Salgın nedeniyle iş dünyasının büyük dönüşüm yaşadığı bir dönemde olduğunu vurgulayan Çalık, "Önümüzdeki dönemde iş modellerinin değişeceğini, bazı sektörlerin dönüşeceğini ve bazı sektörlerin çok daha fazla ön plana çıktığını, bu değişim, teknoloji ve dijitalleşmenin ön plana çıktığını somut bir şekilde gösterdi. Bu süreç bize krize hazırlıklı olmanın ve kriz döneminde girişimciliğin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Tüm sektörler bu kriz döneminde farklı şekillerde ve farklı seviyelerde etkilendiler. Biz de Çalık Grubu olarak krizin ilk günlerinde krizin olası etkilerini doğru analiz etmeye odaklandık." diye konuştu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MTÜ, iş adamı Ahmet Çalık'a fahri doktora unvanı verdi - Son Dakika


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