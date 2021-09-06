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Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı - Son Dakika

Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı

06.09.2021 00:56
Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı, System.String[]

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı.

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı.

Güvenlik kaynakları AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sadi Kaddafi (48) ve Muammer Kaddafi'nin özel kalem müdürlüğünü yapan Ahmed Ramazan'ın Trablus'ta tutuklu bulundukları hapishaneden serbest bırakıldığını belirtti..

Kaynaklar, Sadi'nin, Libya Başsavcılığının kararı ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin onayı ile serbest bırakıldığını aktardı.

Sadi'nin özel uçakla Türkiye'ye hareket etmek üzere ülkeden ayrıldığı belirtildi.

Baba Kaddafi döneminde ülkenin sportif faaliyetlerinin yönetiminde yetkileri bulunan Sadi, aynı zamanda Libya ulusal futbol takımında oynuyordu.

Sadi Kaddafi, 2011'de Kaddafi rejiminin çöküşünden sonra Nijer'e kaçtı ancak 2014'te Libya makamlarının girişimleri sonucu, Libya Futbol Federasyonu başkanlığı döneminde "zorla zimmetine para geçirmek" suçlamasıyla yargılanmak üzere Libya'ya getirildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı - Son Dakika


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