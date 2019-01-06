Son Dakika Haberleri: Muaythai Hakem Kursu 45 Kursiyerin Katılımı ile Tamamlandı

Muaythai Hakem Kursu 45 Kursiyerin Katılımı ile Tamamlandı

13 dakika önce

Türkiye Muaythai Federasyonu İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Muaythai Hakem Kursu'nun 45 kursiyerin katılımı ile tamamlandığını açıkladı.

Muaythai Hakem Kursu 45 Kursiyerin Katılımı ile Tamamlandı, System.String[]
Türkiye Muaythai Federasyonu İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Muaythai Hakem Kursu'nun 45 kursiyerin katılımı ile tamamlandığını açıkladı.

Türkiye Muaythai Federasyonu İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, "Kurs hocamız MHK Başkanı Hamit Durmaz, Halil Demir başkanıma, desteklerinden dolayı Korkmaz Atalay'a, Yaşar Cuma Kılıç, Göksel Cingöz, Yaşar Kurt Menderes Koyuncu, Talip Senolmus, Yücel Haspolat, Mustafa Temurtaş Kevser Bilgin, Şakir Kaymaz hocalarımıza, hakemlerimizden Ahmet Devedaşı, Ali Dayandaç'a Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Ulu, Kayseri'de muaythai branşının her geçen yıl başarı ile daha da büyüdüğünü belirtti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Fatih, Türkiye, Spor
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