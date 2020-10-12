Mübadillerin anıları Konak'ta anıtlaşıyor - Son Dakika

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ocak ayında düzenlenen Mübadele Anması'nda verdiği Konak'a mübadele parkı ve mübadele heykeli sözünü tuttu. Heykeltıraş Harun Atalayman'ın çalıştığı mübadele heykeli bir ay içinde tamamlanacak ve mübadelenin yıldönümünde Mübadele Parkı'ndaki yerini alacak.

Konak Belediyesinin Üçyol istinat duvarı üzerinde yer alan boş araziyi değerlendirerek hizmete açtığı Mübadele Parkı'na yerleştirilecek mübadele heykelinin yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Ocak ayındaki mübadelenin yıl dönümü etkinliğinde, göçmen vatandaşların isteği üzerine Konak'a bir mübadele parkı ve mübadele heykeli kazandırma sözü veren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sözünü tuttu. Göçmen nüfusunun yoğun bulunduğu Atilla Mahallesindeki Mübadele Parkı ağustos ayında hizmete girerken, mübadele heykelinde de sona yaklaşıldı. Heykelin yapımı bir ay içerisinde tamamlanacak, mübadelenin yıl dönümünde ise parktaki yerini alacak.

Mübadillerin anısına saygı duruşu

Kendisi de göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Harun Atalayman'ın atölyesinde çalıştığı mübadele heykeli, beş ana figürden meydana geliyor. Mübadelenin etkilediği iki tarafın da simgeleştirildiği çalışmada, yurtlarını terk etmek zorunda kalan iki ailenin ters istikametlere doğru yürüdüğü an anıtlaştırılıyor. Çamur aşamasında olan heykelin daha sonra alçı ve polyester malzeme kalıp aşamasına geçilecek. Döküm işlemi ile son halini alacak olan 2,5 metrelik heykel, 2 metrelik bir kaidenin üzerine yerleştirilecek. Heykelin kaidesinde mübadelenin sembollerinden Gülcemal Vapuru'nu simgeleyen bir rölyef ile bilgilendirici yazılar da yer alacak. Mübadeleden etkilenen her iki yakadaki insanlara saygı duruşu niteliğindeki heykel Üçyol Meydanı'ndan da rahatlıkla görülebilecek. - İZMİR