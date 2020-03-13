Mücahit'ten 75 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
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Mücahit'ten 75 gündür haber alınamıyor

6 saat önce

ÇORUM'da, 'gezmeye gidiyorum' diyerek evden çıkan Mücahit Bolat'tan (21), 75 gündür haber alınamıyor.

Mücahit'ten 75 gündür haber alınamıyor, System.String[]

ÇORUM'da, 'gezmeye gidiyorum' diyerek evden çıkan Mücahit Bolat'tan (21), 75 gündür haber alınamıyor.

Akkent Mahallesi'nde yaşayan Mücahit Bolat, geçen 29 Aralık günü, 'gezmeye gidiyorum' diyerek evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis, jandarma ve AFAD'dan oluşan 50 kişilik ekip, arama çalışması başlattı. Drone ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarında, Bolat'ın izine rastlanmadı.Arama çalışmaları sonlandırılırken, oğullarının yaşadığına inandığını söyleyen baba Cahit Bolat, "Yavrum çık, gel. Senin yaşadığına inanıyoruz. Seni çok özlediz. Kurban olduğum" dedi. Anne Sevim Bolat da "Bana 'Anne ben dışarı gezmeye çıkıyorum' diyerek, evden ayrıldı. Bir  daha dönmedi. Çok şeyi kafasına takardı. Pek çok insan çarşıda, pazarda oğlumu gördüğünü söyledi. Her yerde aradık ama bulamadık. Dön gel yavrum seni çok özledik" diye konuştu.


Akkent Mahallesi, Aralık, Bolat, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:31 Kaynak: DHA
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