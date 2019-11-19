"Mucit Amca" Kayseri'ye geliyor

Öğrencilere bilimi sevdirmek için basit icatlar yapmayı öğreten ve "Mucit Amca" olarak bilinen Melih Yalçıneli, Kayseri'de çocuklarla bir araya gelecek.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, topluma bilimi sevdirmenin ve icat etmeyi yaygınlaştırmanın eğitim ve gelişim açısından önemli olduğunu belirtti.

Belediye olarak bu kapsamda "Mucit Amca" olarak bilinen Melih Yalçıneli'yi kente getireceklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Küçük çocuklara atık malzemeden çeşitli icatlar üretme gösterisi yapılacak. 30 Kasım ve 1 Aralık'ta saat 13.00 ile 18.00 arası Kayseri Park AVM'de düzenlenecek etkinliğe tüm bilim meraklısı çocuklarımızı bekliyorum. 'Küçük Mucitler Bilim Gösterisi' çocukları yaratıcılığa ve icada yönlendiren, bilimi eğlenceli yapan, öğrenmesi kolay, uygulanması pratik, ev eşyaları ve atık malzemeleri laboratuvara dönüştüren, unutulmaz ve şaşırtan deneylerle meraklıları ile buluşacak. Buluş yapabilen beyinlerimizin artması amacıyla ülkemizin en büyük sermayesi olan çocuklarımıza güç ve zenginlik anahtarı olan bilim ve inovasyon odaklı etkinlikler yaparak geleceğe yatırım yapmalıyız."