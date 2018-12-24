Son Dakika Haberleri: Mucize Noktalar Akupresür ile Stres, Gerginlik ve Baş Ağrısına Son Verin

Mucize Noktalar Akupresür ile Stres, Gerginlik ve Baş Ağrısına Son Verin

1 saat önce

Akupresür parmaklarla belirli noktalara bastırarak vücuttaki yaşam enerjisini dengeleme yöntemidir.

Akupresür parmaklarla belirli noktalara bastırarak vücuttaki yaşam enerjisini dengeleme yöntemidir. Geleneksel Çin tıbbının bir parçası olan akupresür 5000 yıldan uzun bir geleneğe dayanır. Çin tıbbına göre vücutta meridyen adı verilen enerji kanalları bulunur. Baskı yapılan noktalar meridyenlerin geçtiği noktaların üstündedir. Meridyenler tıkandığında vücudun enerji dengesi bozulur ve ağrı meydana gelir. Akupresür yöntemi ile bu noktalara baskı uygulayarak meridyendeki enerjinin yeniden akması sağlanır.

Çok sayıda akupresür noktası bulunsa da bu videoda stresi gideren ve baş ağrısına iyi gelenlerden bazılarını ele alacağız. İsterseniz bu noktalara hep birlikte göz atalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:12 Kaynak: Youtube

Çin Halk Cumhuriyeti, Genel
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