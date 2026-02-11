Mudanya'da Anne ve Çocuk Denize Atlarken Facia - Son Dakika
Mudanya'da Anne ve Çocuk Denize Atlarken Facia

11.02.2026 02:39
Mudanya'da anne, çocuk ile denize atladı; çocuk boğuldu, anne kurtuldu. Soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, S.G. (30) adlı kadın, elinden tuttuğu 5 yaşındaki çocuğu M.B.G. ile denize atladı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne kendi imkanları ile kıyıya çıkmayı başarırken, çocuğu ise yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Güzelyalı Yat Limanında meydana geldi. İddiaya göre S.G., oğlu M.B.G. ile birlikte denize atladı. Bir süre sonra S.G. kendi imkanlarıyla denizden çıkarken, oğlu M.B.G ise hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu M.B.G.'nin cansız bedeni denizden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. M.B.G'nin cesedi incelemenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Çocuk, Son Dakika

