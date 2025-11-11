Mudanya'da Atatürk anma etkinlikleri coşkuyla yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mudanya'da Atatürk anma etkinlikleri coşkuyla yapıldı

11.11.2025 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Mudanya'da düzenlenen 'Atatürk Sensin' temalı etkinliklerle anıldı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Atatürk'ün yaşamaya devam ettiğini vurguladı.

(BURSA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Mudanya'da "Atatürk Sensin" temasıyla düzenlenen etkinliklerle anıldı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Bir ülke, halkının umudu kadardır. Bizim umudumuz bitmedikçe, Atatürk de bu topraklarda yaşamaya devam edecek" dedi.

Mudanya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87'nci yılında saygı, sevgi, minnet ve özlemle andı. Mudanya Belediyesi tarafından "Atatürk Sensin" temasıyla düzenlenen anma etkinlikleri, Mütareke Meydanı'ndan 10 Kasım Yürüyüşü ile başladı. İskele Meydanı'nda devam eden etkinlerde yüzlerce Mudanyalı, Atatürk'e saygısını ve sevgisini göstermek için bir araya geldi.

Emine Örnek Okulları öğrencilerinin sahnelediği "Son Bakış" adlı tiyatral gösteri izleyenlere duygu dolu anlar yaşatırken, Tuğra Yıldız ile oğlu Ata Yıldız'ın zeybek gösterisi büyük alkış aldı. Yaratıcı Drama Eğitmeni İbrahim Zeki Karabulut'un Atatürk'ün yaşamından kesitler sunduğu anlatımı eşliğinde Mudanya Kültür ve Sanat Derneği üyeleri, Atatürk şarkı ve marşlarını Mudanyalılar ile birlikte seslendirdi.

Dalgıç, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Atatürk, bizimle, bizde yaşamaya devam ediyor" diyerek duygularını, şu sözlerle paylaştı:

"Yalnızca Mudanya için değil, Türkiye için çalışıyoruz"

"Çantasını sırtına alıp okuluna giden bir çocukta, toprağına, zeytinine, emeğine sahip çıkan bir çiftçide, mesleğini onurla yapan bir işçide, üretende, iyilik arayan her insanda, Atatürk yaşıyor. Korkmadan doğruların yanında duran, 'Benim işim memleketimdir' diyen herkes, Atatürk'tür. Atatürk'ü yaşatmak sadece anmakla değil, onun ilkelerini her gün yeniden hayata katmakla mümkündür. Atatürk sensin, biziz. Biziz çünkü ülkemize ve insanımıza inanan milyonlarız. Biziz çünkü her sabah yeniden başlayan umudun adıyız. Biziz çünkü adaletin, eşitliğin, özgürlüğün peşinden yürümeye kararlıyız. Biz Mudanya'da yaşıyoruz ama yalnızca Mudanya için değil, Türkiye için çalışıyoruz. Bir ülke, halkının umudu kadardır. Bizim umudumuz bitmedikçe, Atatürk de bu topraklarda yaşamaya devam edecek. Bu inançla söylüyorum: Biz var oldukça Cumhuriyet yaşayacak. Biz çalıştıkça bu ülke yükselecek. Biz konuştukça doğrular güçlenecek. ve biz bir arada durdukça, hiç kimse bu ülkenin ışığını söndüremeyecek."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudanya'da Atatürk anma etkinlikleri coşkuyla yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu bir reklam değil uyarı Milyonluk ayakkabıyı 13 bine indirdiler Bu bir reklam değil uyarı! Milyonluk ayakkabıyı 13 bine indirdiler
Balıkesir Sındırgı’da deprem fırtınası Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası! Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi
Otomobil ile çarptığı husumetlisini demir çubukla döverek öldürdü Otomobil ile çarptığı husumetlisini demir çubukla döverek öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk’ü andı herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
BEIN Sports’a yapılan silahlı baskından ilk görüntü BEIN Sports'a yapılan silahlı baskından ilk görüntü

09:14
İstanbullular sabah kaosa uyandı Metrobüs hattı tamamen durdu
İstanbullular sabah kaosa uyandı! Metrobüs hattı tamamen durdu
09:05
Herkes onu konuşuyor İşte bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu
Herkes onu konuşuyor! İşte bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu
08:53
Utanç tablosu Türkiye’den İnekler susuzluktan boruları yaladı
Utanç tablosu Türkiye'den! İnekler susuzluktan boruları yaladı
08:14
Bahis skandalında çarpıcı tablo Bu takımın 31 futbolcusundan 18’i bahis oynamış
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış
07:18
Türkiye, Suriye ve ABD zirvesinde çarpıcı PKKYPG kararı
Türkiye, Suriye ve ABD zirvesinde çarpıcı PKK/YPG kararı
02:32
Furkan Bölükbaşı “Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit“ suçundan gözaltına alındı
Furkan Bölükbaşı "Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit" suçundan gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 09:38:54. #7.12#
SON DAKİKA: Mudanya'da Atatürk anma etkinlikleri coşkuyla yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.