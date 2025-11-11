Mudanya'da Atatürk anma etkinlikleri coşkuyla yapıldı

(BURSA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Mudanya'da "Atatürk Sensin" temasıyla düzenlenen etkinliklerle anıldı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Bir ülke, halkının umudu kadardır. Bizim umudumuz bitmedikçe, Atatürk de bu topraklarda yaşamaya devam edecek" dedi.

Mudanya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87'nci yılında saygı, sevgi, minnet ve özlemle andı. Mudanya Belediyesi tarafından "Atatürk Sensin" temasıyla düzenlenen anma etkinlikleri, Mütareke Meydanı'ndan 10 Kasım Yürüyüşü ile başladı. İskele Meydanı'nda devam eden etkinlerde yüzlerce Mudanyalı, Atatürk'e saygısını ve sevgisini göstermek için bir araya geldi.

Emine Örnek Okulları öğrencilerinin sahnelediği "Son Bakış" adlı tiyatral gösteri izleyenlere duygu dolu anlar yaşatırken, Tuğra Yıldız ile oğlu Ata Yıldız'ın zeybek gösterisi büyük alkış aldı. Yaratıcı Drama Eğitmeni İbrahim Zeki Karabulut'un Atatürk'ün yaşamından kesitler sunduğu anlatımı eşliğinde Mudanya Kültür ve Sanat Derneği üyeleri, Atatürk şarkı ve marşlarını Mudanyalılar ile birlikte seslendirdi.

Dalgıç, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Atatürk, bizimle, bizde yaşamaya devam ediyor" diyerek duygularını, şu sözlerle paylaştı:

"Yalnızca Mudanya için değil, Türkiye için çalışıyoruz"

"Çantasını sırtına alıp okuluna giden bir çocukta, toprağına, zeytinine, emeğine sahip çıkan bir çiftçide, mesleğini onurla yapan bir işçide, üretende, iyilik arayan her insanda, Atatürk yaşıyor. Korkmadan doğruların yanında duran, 'Benim işim memleketimdir' diyen herkes, Atatürk'tür. Atatürk'ü yaşatmak sadece anmakla değil, onun ilkelerini her gün yeniden hayata katmakla mümkündür. Atatürk sensin, biziz. Biziz çünkü ülkemize ve insanımıza inanan milyonlarız. Biziz çünkü her sabah yeniden başlayan umudun adıyız. Biziz çünkü adaletin, eşitliğin, özgürlüğün peşinden yürümeye kararlıyız. Biz Mudanya'da yaşıyoruz ama yalnızca Mudanya için değil, Türkiye için çalışıyoruz. Bir ülke, halkının umudu kadardır. Bizim umudumuz bitmedikçe, Atatürk de bu topraklarda yaşamaya devam edecek. Bu inançla söylüyorum: Biz var oldukça Cumhuriyet yaşayacak. Biz çalıştıkça bu ülke yükselecek. Biz konuştukça doğrular güçlenecek. ve biz bir arada durdukça, hiç kimse bu ülkenin ışığını söndüremeyecek."