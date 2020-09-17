Müdür Tunçel'den destekleme ve yetiştirme kurslarına ziyaret - Son Dakika

2021 destekleme ve yetiştirme kursuna katılan öğrencileri ziyaret etti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bostancı'dan bilgi alan Müdür Tunçel, öğrencilerle sohbet edip başarılar diledi. Bulanık Milli Eğitim Müdürlüğü olarak temel önceliklerinin eğitim olduğunu vurgulayan Tunçel, devletin çocuklara ve gençlere her türlü desteği sağladığını belirterek, "Önceki yıllarda paralı eğitim için seçenek vardı. Ancak toplumda eşitçilik yaklaşımı güderek isteyen her öğrencinin ücretsiz kurs almasını sağlayan bir sistem geliştirildi. İnanıyorum ki öğretmenlerimizde bu kurslara yoğun emek verip sizlerin başarısı için gayret gösteriyor. Ailelerinizin de beklentisi var. Bu beklentileri boşa çıkarmamalısınız. Çağın gerektirdiği şekilde kendinizi yeni mesleklere hazırlamalısınız" dedi. - MUŞ