Kümesi alev alev yanan adamın dedikleri şaşırttı

17.12.2025 22:22
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Niyazi Cengiz'e ait boş hindi kümesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kümes sahibini yangının ardından sarf ettiği 'Canımız sağ ben de yanabilirdim' sözler ise şaşırttı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde boş bir hindi kümesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan kümesinin kaşısına geçen kümes sahibi, "Canımız sağ ben de yanabilirdim" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Hacıhalimler köyünde Niyazi Cengiz'e ait 7 bin kapasiteli boş hindi kümesinin bakıcı odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEV ALEV YANDI

Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Kümeste çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan bakıcı odası küle dönerken kümesin bir kısmı hasar gördü. Ekipler tarafından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Kümes sahibi Niyazi Cengiz'in ise kümesin karşısına geçip sigara içmesi dikkat çekti.

"CANIMIZ SAĞ BEN DE YANABİLİRDİM"

Hindilerin 3 gün önce çıktığını ifade eden Niyazi Cengiz, "Canımız sağ ben de yanabilirdim. 2-3 gün önce hindileri sevk ettikten sonra köye gitmiştim köyde arkadaşlar komşular aradı. Öyle duydum kümeste kimse yoktu" dedi.

Kaynak: İHA

Mudurnu, Bolu

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Erdoğan null Erdoğan null:
    şaşıracak bişey dememişki doğru söylüyor 18 0 Yanıtla
  • Egemen38 Egemen38:
    ben şaşırmadım 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
