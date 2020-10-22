Mudurnu Kaymakamı Çevik, turizm işletmecileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik, ilçede faaliyet gösteren turizm işletmelerinin temsilcileriyle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.

Çevik, Belediye Başkan Vekili Ömer Armutçu, ilçedeki konakların işletmecileri, el sanatları ile ilgili iş yeri sahipleri, hediyelik eşya satan dükkan sahipleri ve lokanta sahipleri ile Tekkeliler Konağı'nda toplantı yaptı.

Toplantıya katılan herkesle tanıştıktan sonra yaptığı konuşmada "Bu tarihi güzel ilçe ve turizminin gelişmesi için sizlerin fikirleri ve yapılacak olan her ne varsa ben hazırım." diyen Çevik, bu nedenle sektör temsilcileri ile fikir alışverişi yapmak istediklerini kaydetti.

Çevik, ilçeyi daha ileriye taşımak için herkesin görüşüne ihtiyaç duyduklarını da dile getirerek, "Yapılması gereken öncelikli olan ne varsa bir grup oluşturarak ilçeyi ileriye taşıyalım. Yollarımız düzene girdi sayılır. Saat kulesi, hamam için görüşelim. Abant'a gelenlerin Mudurnu ilçesine gelip gezmeleri nasıl sağlanır.? Otellerle irtibata geçelim. Sizlerden somut bir şey istiyorum. Öyle bir şey yapalım ki ben de destek vereyim." dedi.