Müftü Karagöz'den Ramazan ayı mesajı - Son Dakika
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Müftü Karagöz'den Ramazan ayı mesajı

6 saat önce

Çarşamba İlçe Müftüsü Osman Karagöz, Ramazan ayı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Müftü Karagöz'den Ramazan ayı mesajı, System.String[]

Çarşamba İlçe Müftüsü Osman Karagöz, Ramazan ayı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.


Çarşamba İlçe Müftüsü Osman Karagöz, Ramazan ayının başlangıcına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Ramazan, oruç ayıdır Ramazan, Kur'an ayıdır Ramazan, takva ayıdır. Ramazan, şükür ayıdır. Ramazan doğruyu bulma ayıdır. Ramazan, tövbe ayıdır. Ramazan, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini içinde saklayan bir aydır. Ramazan, Kur'an-ı Kerim'de adı anılan tek aydır. Yüce Allah onu sadece anmakla kalmamış, aynı zamanda onu oruç ayı olarak belirlemiştir. İşte bu ayrıcalıkları sebebiyle kültürümüzde Ramazan, 'on bir ayın sultanı' olarak kabul görmüştür. Ramazan, ilmin, inancın, ibadetin ahlakın, dayanışmanın, kardeşliğin daha da olgunlaştırabilmesi için Müslümanlara ikram edilmiş bereketli bir zamandır. Cebrail (as). Ramazan sonuna kadar her gece kendisine gelir ve Hz. Peygamber (sav) ona Kur'an okuyup dinletirdi. Halen günümüzde yoğun bir şekilde uygulanan bu 'karşılıklı okuyuş', 'mukabele' geleneğimizin dayanağı olmuştur. Ramazanı mübarek kılan en önemli unsurlardan biri de Kadir Gecesi'dir. Bu geceye çok önem veren rahmet Peygamberi, Ramazan ayı içerisinde gizlenmiş olan Kadir gecesini 'Ramazan ayının son on günü içinde arayın' buyururdu. Ashabına fıtır sadakası vermelerini söyleyen Allah Rasulü, bunu, insanlar bayram namazına çıkmadan önce ödenmesini isterdi. Ayrıca, Ramazan ayında verilen sadakayı daha üstün görürdü. Her ne kadar Ramazan ayı, Allah tarafından mübarek kılınmışsa da, onun bereketinden istifade etmek Müslümanın iradesine bırakılmıştır. Değerlendiren için Ramazan bir hasat mevsimi, maddi ve manevi bir arınma iklimidir. Evet, Ramazan ayı, berekettir, zarafettir, ziyafettir. Ramazan ayı, ibadettir, rahmettir, mağfirettir. Ramazan ayı, selamdır, esenliktir, sükunettir, olgunluktur, kardeşliktir. dayanışmadır, paylaşmadır. Ramazan ayı, geçici olarak yeme-içmeden uzak kaldığı nimetlerin kadrini bilmek ve onları veren Allah'a karşı şükür görevini hatırlamaktır. Kötü alışkanlıklara son verme, iyiden, güzelden yana yeni sayfalar açma fırsatı da bu aydadır. Cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı, şeytanların bağlandığı toplumda suç oranlarının azaldığı bir huzur dönemidir. Bu ayın girmesiyle bir çok kavram konuk olur dilimize: Ramazan topu, Ramazan imsakiyesi, Ramazan mahyası, Ramazan davulu, Ramazan pidesi, Ramazan menüsü, Ramazan kampanyası.Evet o, yediden yetmişe bütün Müslümanlar için bir neşedir, coşkudur, heyecandır, kültürdür, medeniyettir. Ömrü boyunca kaç Ramazan geçireceğini bilmeyen Müslüman için son Ramazan, son teravih, son iftar, son sahur olabilir. Ramazan'ı Şerif'in insanlığın barışına Müslümanların birlik ve beraberliğine ülkemizin huzuruna katkı sağlaması temennilerimle. Hayırlı Ramazanlar" açıklamasında bulundu. - SAMSUN

Osman Karagöz, Çarşamba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:33 Kaynak: İHA

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