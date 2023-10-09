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Müge Anlı'da 21 yıllık anne hasreti 20 dakikada son buldu! Gözyaşları sel oldu - Son Dakika

Müge Anlı'da 21 yıllık anne hasreti 20 dakikada son buldu! Gözyaşları sel oldu

Son Güncelleme: 09.10.2023 16:13

Bebekken annesinden alınan 21 yaşındaki Cem Koç, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında başvurarak yardım istedi. Anne, 20 dakika içinde bulunurken canlı yayında gözyaşları sel oldu.

İstanbul Sultangazi'de yaşayan 21 yaşındaki Cem Koç, hiç görmediği annesi Nazan Reyis'i bulmak için ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Koç'un annesi 20 dakika içinde bulundu.

"BABAM BENİ ANNEMDEN ALARAK ÜVEY ANNEME VERİYOR"

Bir çocuk babası genç adam, "Babam, 2002 yılında, o dönem evliyken annemle nikahsız birliktelik yaşıyor. Hasta bir bebek olarak dünyaya geldiğim için babam annemden alıp bana bakması için beni üvey anneme veriyor. Aynı yıl babam, vefat ediyor. Ben de üvey annem tarafından büyütüldüm. Ne annemi ne de babamı tanıdım. Annemi bulmak istiyorum" diyerek yardım istedi.

Müge Anlı'da 21 yıllık anne hasreti 20 dakikada son buldu

ANNE 20 DAKİKA İÇİNDE BULUNDU

Müge Anlı, tam 21 yıldır anne hasreti çeken Cem Koç'a 20 dakika içinde müjdeyi verdi. Gözyaşları içinde canlı yayına bağlanan anne Nazan Reyis, "Bana oğlumun öldüğünü söylediler. Oğlumla en yakın zamanda görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

Annesinin sesini duyan Cem Koç ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Müge Anlı'da 21 yıllık anne hasreti 20 dakikada son buldu

Sultangazi, Müge Anlı, Atv, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müge Anlı'da 21 yıllık anne hasreti 20 dakikada son buldu! Gözyaşları sel oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müge Anlı'da 21 yıllık anne hasreti 20 dakikada son buldu! Gözyaşları sel oldu - Son Dakika
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