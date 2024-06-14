Kuduz köpekleri Ankara\'ya taşımıştı! Buket Özgünlü hakkında 4 yıla kadar hapis istendi

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Şanlıurfa'daki bir bölgeden kuduz karantinasına alınan 35 köpeği kaçırıp Ankara'ya götüren Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, Ankara Valiliği'nin konuyla ilgili harekete geçmesi sonrasında gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ankara'ya getirildiği tespit edilen hayvanlar ise karantinaya alınmıştı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Buket Özgünlü hakkında iddianame düzenlendi. Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Özgünlü ve Muhammed Savaş Demir hakkında Başsavcılık tarafından 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'sahipli hayvana işkence' suçundan 4'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"KÖPEKLERİ BELEDİYE YETKİLİLERİNİN ONAYIYLA SAHİPLENDİM"

Özgünlü hakkında hazırlanan iddianamedeki ifadesinde, köpekleri belediye yetkilileri tarafından verilen onayla sahiplendiğini ve köpekler kuduz olsaydı böyle bir şeye izin verilmeyeceğini iddia etti. İddianame Ankara 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.