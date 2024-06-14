Kuduz köpekleri Ankara'ya taşımıştı! Buket Özgünlü hakkında 4 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
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Kuduz köpekleri Ankara'ya taşımıştı! Buket Özgünlü hakkında 4 yıla kadar hapis istendi

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Şanlıurfa'daki Siverek'teki hayvan barınağından 35 kuduz köpeği Ankara'ya getirdikten sonra tutuklanan Buket Özgünlü hakkında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'sahipli hayvana işkence' suçundan 4'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

14.06.2024 08:20
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Şanlıurfa'daki bir bölgeden kuduz karantinasına alınan 35 köpeği kaçırıp Ankara'ya götüren Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, Ankara Valiliği'nin konuyla ilgili harekete geçmesi sonrasında gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ankara'ya getirildiği tespit edilen hayvanlar ise karantinaya alınmıştı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Buket Özgünlü hakkında iddianame düzenlendi. Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Özgünlü ve Muhammed Savaş Demir hakkında Başsavcılık tarafından 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'sahipli hayvana işkence' suçundan 4'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"KÖPEKLERİ BELEDİYE YETKİLİLERİNİN ONAYIYLA SAHİPLENDİM"

Özgünlü hakkında hazırlanan iddianamedeki ifadesinde, köpekleri belediye yetkilileri tarafından verilen onayla sahiplendiğini ve köpekler kuduz olsaydı böyle bir şeye izin verilmeyeceğini iddia etti. İddianame Ankara 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kuduz köpekleri Ankara'ya taşımıştı! Buket Özgünlü hakkında 4 yıla kadar hapis istendi

NE OLMUŞTU?

Ankara Valiliği, hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiğine dair iddiaların ihbar kabul ederek ilgili tüm birimlerin teyakkuza geçirildiğini açıklamıştı. Açıklamada "Söz konusu hayvanları ilimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır." denilmişti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Boyacı ve dernek çalışanı M.S.D., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti. Boyacı ve M.S.D., savcılık sorgusunun ardından "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Boyacı, tutuklanırken, M.S.D. serbest bırakılmıştı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Özgünlü, gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da tedavi ettirmek üzere barınaktan aldıkları 35 köpeğin, kuduz karantinası ilan edilen bölgeden alınmadığını, köpeklerin belediyeye ait hayvan barınağından kendilerince sahiplenildiğini iddia etmişti.

Özgünlü, belediyeden yapılan sahiplendirme işlemine dair belgelerin de ellerinde olduğunu, hayvanları bizzat barınak görevlilerin Ankara'ya götürülmek üzere araçlara naklettiğini öne sürmüştü.

Kuduz köpekleri Ankara\'ya taşımıştı! Buket Özgünlü hakkında 4 yıla kadar hapis istendi
Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Siverek, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuduz köpekleri Ankara'ya taşımıştı! Buket Özgünlü hakkında 4 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yusuf Çarman: Ne hasta ruhlu insanlarla yaşıyoruz. Bence 4 yıl ceza evinde insanlarla kalacağına kulübede köpeklerle cezasını tamamlasın. 44 6 Yanıtla
    yakup suri : çok mantıklı 7 0
  • Hasan Balta: Bu süreçte halkı kin ve nefrete sürüklemektir. Hem Mahalli idareyi zora sokmak , hem milletin sağlığı ile oynamak vs vs. Böyle birşeyin cezai yaptırımıda biraz daha fazla olmalı. 27 6 Yanıtla
  • Yusuf Miral: 4 yılda nasıl bu kadar zengin oldu onu bir araştırın hayvan sevgisi altında ne var onu araştırın bence. 9 4 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Milletin psikolojisi gerçekten çökmüş durumda ne diyeceğimi bilemedim 7 4 Yanıtla
  • Hayri Dikeroğlu: eli kulağında 1 aya kalmaz serbest. 6 2 Yanıtla
  • Ulku Girgin: köpeklere mama alacağım diye paraları toparlayıp aldığı emlakları da devlet el koyup barınaklar yararına satmalı 4 2 Yanıtla
  • Oğuz Kömürcü: Bu ne kadar büyük bir sorumsuzluk bunun cezası çok daha ağır olmalı… 3 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kuduz köpekleri Ankara'ya taşımıştı! Buket Özgünlü hakkında 4 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
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