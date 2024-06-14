Rezidans asansöründe korkunç son! 30 metreden yere çakıldı - Son Dakika
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Rezidans asansöründe korkunç son! 30 metreden yere çakıldı

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan bir rezidansta yaşayan Ersin Öztürk, 1'inci katta arızalanan asansörden kurtarılmaya çalışılırken, bilinmeyen bir sebeple 30 metreden eksi 5'inci kat boşluğuna düştü ve hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu Öztürk'ün cansız bedeni bulunduğu asansör boşluğundan çıkarıldı. Bina sakinleri, aynı asansörün daha önce de arıza yaptığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

14.06.2024 08:47
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana gelen korkunç olayda 64 yaşındaki Ersin Öztürk, arızalanan asansörün içinde kaldı. Yaşlı adam, kurtarma çalışmaları sırasında 30 metre yükseklikten yere çakılarak can verdi. Bina sakinleri aynı asansörün daha önce de arıza yaptığını ifade etti.

ASANSÖRDE KALINCA YARDIMINA KOŞTULAR

Olay, saat 23.15 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre Ersin Öztürk, yaşadığı rezidansın eksi 1'inci kattan bindiği asansörü, birinci kata gelince bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Asansörün arıza yaptığını fark eden görevliler durumu rezidansın teknik servis çalışanlarına haber verdi. Kata gelen teknik servis ekibi, asansör kabininde mahsur kalan Ersin Öztürk'ü bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Rezidansta feci ölüm! Arızalanan asansörden kurtarılırken 30 metreden boşluğa düştü

KABİNDEN ÇIKARKEN, 30 METREDEN ZEMİNE DÜŞTÜ

Teknik Servis ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında Ersin Öztürk, 1'nci katta kalan asansör kabininden çıkmak istediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 30 metreden eksi 5'nci katın asansör boşluğu zeminine düştü. Bu sırada, güvenlik görevlileri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Öztürk'ü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu düştüğü asansör boşluğundan kurtarılan Ersin Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Öztürk'ün cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Rezidansta feci ölüm! Arızalanan asansörden kurtarılırken 30 metreden boşluğa düştü

TEKNİK PERSONEL İFADE VERDİ

Olay yerindeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri rezidansta ve düşen asansörde inceleme yaparken, olay anında orada bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir teknik personeli, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Rezidansta feci ölüm! Arızalanan asansörden kurtarılırken 30 metreden boşluğa düştü

"BU KAZA GELİYORUM DEDİ"

Aynı rezidansta yaşayan Bayram Kocaman, "Akşam saatlerinde böyle bir hadisenin olduğunu mesajlaşma grubumuzda arkadaşlardan duydum. Asansörden bir kişinin düştüğünü ve hayatını kaybettiğini öğrendik. Daha önce de asansörlerin bozulması, durması gibi birçok hadise ile karşılaştık. Bakımlar yapılmıyor, bu şikayetler bize de geliyor. Bu kazanın olduğu blok ile ilgili grupta bir gün önce yazılan ifade aynen şu; 'Bu asansörlerin bakımı yapılmamış mıydı? Sürekli ses geliyor'. Bir gün sonra da bu hadise gerçekleşti. Asansörde kusursuz çalışıyor manasına gelen yeşil bandrolden, kısmi kusurlu anlamına gelen mavi bandrole çekilmişti. Yani bu kaza geliyorum dedi. Burada kimin ihmali varsa cezalandırılmasını talep ediyoruz. Site sakinleri çok tedirgin, asansörlere binemiyorlar. Bu sorunu çözümü için gereken neyse yapacağız" ifadelerini kullandı.

Rezidansta feci ölüm! Arızalanan asansörden kurtarılırken 30 metreden boşluğa düştü

"15 DAKİKA ÖNCE BU ASANSÖRÜ BENDE KULLANDIM"

Ersin Öztürk ile aynı blokta yaşadığı söyleyen Özkan Güldalı ise, "Ben de aynı blokta oturuyorum. Diğer blokların asansörlerini kullanmak bize yasak. 10-15 dakika önce bu asansörü ben de kullandım. Kaza benim de başıma gelebilirdi. Talihsiz bir olay yaşandı. Sorumlulardan şikayetçiyiz, ihmalkarlık söz konusu. Zaten yeşil etiketten daha yeni mavi etikete düşmüş. Müthiş bir ihmalkarlık var. Aynı asansörü bende kullandım hatta komşum da şahit Verilmiş sadakamız varmış." dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Rezidans asansöründe korkunç son! 30 metreden yere çakıldı
Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Ersin Öztürk, İstanbul, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rezidans asansöründe korkunç son! 30 metreden yere çakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sabri İnce: Allah rahmet eylesin. Üzücü bir olay . Türkiye de asansörlerin bir çoğu kullanıma elverişli değil ,Rutin kontroller yapılsa da "Kırmızı" etiketi yiyen asansör" ............ tarihine kadar eksiklerin giderilmesi gerekmektedir " yazısına rağmen çalıştırılmakta. berilen tarih arasında kaza olsa kim sorumlu ,neden kapatılmıyor ? 6 0 Yanıtla

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