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Müge Anlı'da ortalık karıştı! Ablasının ölümünde şüpheli gösteren kadın, sinir krizi geçirdi - Son Dakika

Müge Anlı'da ortalık karıştı! Ablasının ölümünde şüpheli gösteren kadın, sinir krizi geçirdi

Son Güncelleme: 25.10.2023 16:30

Ağaca asılı halde bulunan ablasının şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Nazmiye, Müge Anlı'nın canlı yayında eniştesiyle tartışarak sinir krizi geçirdi.

2 Eylül'de Bursa'da ortadan kaybolan iki çocuk annesi 22 yaşındaki Nevrigül Alan, kaybının 47. gününde bir ağaca asılı halde ölü olarak bulundu. Günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen olayda kardeş Nazmiye de baş şüpheli olarak görülüyor. Bugün eniştesi ile canlı yayında yüzleşen Nazmiye sinir krizi geçirdi.

"KAÇACAK YERİN KALMAYACAK, CEZAEVİNE GİRECEKSİN"

Günlerdir Müge Anlı canlı yayınına çıkan ve tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Nazmiye, bugünkü yayında bir kez daha eniştesiyle yüzleşti. Nazmiye, eniştesinin "Kaçacak yerin kalmayacak. Sen de cezaevine gireceksin. Sen o kadar vahşi ve vicdansız bir insan ki ablanın ölümünü saklıyorsun. Seni de yok etmeye çalışıyorlar ama edemiyorlar. Sen itiraf edeceksin" sözleri sonrası sinir krizi geçirdi.

Müge Anlı'da ortalık karıştı! Ablasının ölümünde şüpheli gösteren kadın, canlı yayında sinir krizi geçirdi

TEHDİTLER SAVURUP STÜDYOYU TERK ETTİ

Kendisine kimsenin inanmadığını söyleyen Nazmiye Tutaner, "Katil çıksın gerekirse belimi tabancayı koyup hem katili hem eniştemi vuracağım" diye tehditler savurdu. Sinir krizi geçirerek masayı yumruklayan Nazmiye, stüdyoyu terk etti.

Müge Anlı'da ortalık karıştı! Ablasının ölümünde şüpheli gösteren kadın, canlı yayında sinir krizi geçirdi

"NAZMİYE VE NEVRİGÜL'ÜN TAKILIP MADDE KULLANDIKLARI ORTAM EVİ VARMIŞ"

Cinayete kurban gittiği değerlendirilen Nevrigül Alan'ın ölümünü araştıran Müge Anlı, bugünkü yayınında gelen bir ihbarı anlattı. Nevrigül ve Nazmiye'nin Bursa'da bir ev tuttuğunu söyleyen Anlı, "İzleyicim, 'Bursa Gemlik'te; Barış, Hakan, Nevrigül ve Nazmiye'nin takılıp yasaklı madde kullandıkları bir ortam evleri vardı. Hatta 2-3 ay önce Nevrigül'ü dövüp eve kapatmışlardı. Mahalleli polise şikayet edince ekipler gelmeden Nevrigül'ü ağzı yüzü morluklar içinde evden çıkardılar. Polis gidince de eve geri soktular. Nazmiye de ablasının başına gelenleri biliyordu. Nazmiye, Fatih, Barış ve Doğan'dan korktuğu için konuşamıyor. Bunların hepsi yasaklı madde kullanıyor. Bahsettiğim sokakta çalışma yaparsanız komşular size bilgi verir' dedi. İhbar sonrası araştırma yapmak üzere bahsi geçen adrese gittik. Gizli bir tanığa ulaştık" şeklinde konuştu.

Müge Anlı'da ortalık karıştı! Ablasının ölümünde şüpheli gösteren kadın, canlı yayında sinir krizi geçirdi

"OLDUKLARI EVLERDE EN AZ 20 ERKEK OLUYORDU"

Müge Anlı'nın ulaştığı gizli tanık, kendisiyle yapılan röportajda, ölü bulunan Nevrigül Alan, kız kardeşi Nazmiye Tutaner, Nevrigül'ün sevgilisi olduğu söylenen Doğan Aydın ve Nazmiye Tutaner'in sevgilisi Barış Çiçek'in, bahsi geçen eve gelip gittiklerini, o evde yasaklı madde kullanıldığını, eve kimin girip çıktığının belli olmadığını kaydetti. Gizli tanık röportajının ardından canlı yayına bağlanan bir ihbarcı, "Bahsi geçen evi biliyorum. O bölgede yasaklı madde kullanılıp fuhuş yapılan 3 ev daha vardı. Bu evlerde aklınıza gelebilecek her şey yapılıyordu. Küçücük kızlar vardı o evlerde. Mahalleli olarak çok üzülüyorduk. Evlerden ikisi yapılan operasyonlarla boşaltıldı. Orada Nevrigül'ün adı da geçiyordu. O evlerde en az 20 erkek oluyordu" dedi.

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Son Dakika Hukuk Müge Anlı'da ortalık karıştı! Ablasının ölümünde şüpheli gösteren kadın, sinir krizi geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müge Anlı'da ortalık karıştı! Ablasının ölümünde şüpheli gösteren kadın, sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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