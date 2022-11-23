Zihinsel engelli kızının 137 gündür kayıp olduğunu söyleyen annenin anlattıkları yürek dağladı: Evden her kaçtığında hamile dönüyor, 4 çocuğu var - Son Dakika
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Zihinsel engelli kızının 137 gündür kayıp olduğunu söyleyen annenin anlattıkları yürek dağladı: Evden her kaçtığında hamile dönüyor, 4 çocuğu var

23.11.2022 21:04

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan kadın, 25 yaşındaki zihinsel engelli kızının bulunması için çağrı yaptı. Kızından 137 gündür haber alamadığını söyleyen anne, kızının sık sık evden kaçtığını ve her evden kaçışında hamile kaldığını söyleyerek, kızının 4 çocuk sahibi olduğunu aktardı.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Melike'nin yaşadıkları damga vurdu. Melike'nin annesi Hamide, kızının 10 Temmuz'da Aydın'da kaybolduğunu söyledi. Yüzde 50 engelli raporu olan ve zihinsel sorunları olan Melike'den 137 gündür haber alınamazken anne Hamide, Melike'yle ilgili büyük şaşkınlık yaratan en önemli ayrıntıyı da açıkladı.

HER EVDEN KAÇIŞINDA HAMİLE KALIYOR

Evden kaçan kızı için endişe ettiğini belirten Hamide, kızının her evden kaçtığında hamile kaldığını aktardı. Stüdyodaki herkesi şaşkınlığa boğan açıklama sonrası Hamide, Melike'nin şu anda 3 farklı kişiden 4 çocuğu olduğunu belirtti.

"YILDA 7 KEZ EVDEN KAÇTIĞINI BİLİYORUM"

Anne Hamide, Melike'nin hiç hastaneye yatmadığını, ilaç tedavisi aldığını ancak, ilaçlarını yutmadığını ve sonrasında durumun ilerlediğini belirtti. "Yılda 7 kere kaçtığını biliyorum" diyen Hamide açıklamalarının devamında "2 kere İstanbul'a geldim, İstanbul'dan teslim aldım" şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADAKİ VİDEOLARINI GÖRÜNCE MÜGE ANLI'YA BAŞVURDU

Öte yandan Anne Hamide, Melike'nin TikTok'ta üzerinde darp izlerinin olduğu videolar paylaştığını aktardı. Bu videoları gördükten sonra Müge Anlı'nın programına başvurduğunu belirten Hamide, "Geri dön" diyerek Melike'ye mesaj attığını söyledi.

"BURNU KIRILMIŞ HALDEYDİ"

Anne Hamide, 137 gündür haber alamadığı kızı Melike'nin TikTok'ta gördüğü son fotoğrafında burnunun kırılmış ve yamuk halde olduğunu belirtti. Müge Anlı ise Melike'nin yaşadıklarına çok üzüldüğünü ve bulunması için çalışacaklarını bildirdi.

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Müge Anlı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zihinsel engelli kızının 137 gündür kayıp olduğunu söyleyen annenin anlattıkları yürek dağladı: Evden her kaçtığında hamile dönüyor, 4 çocuğu var - Son Dakika


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