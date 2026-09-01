Müge Anlı mikrofonu aldı, Şadi Yazıcı'nın hareketleri dikkat çekti - Son Dakika
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Müge Anlı mikrofonu aldı, Şadi Yazıcı'nın hareketleri dikkat çekti

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AK Partili eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın oğlu Ömer Yazıcı ile Buse Üzümcü’nün düğününde dikkat çeken anlar yaşandı. Müge Anlı’nın çifte “Dilerim Atatürkçü, çağdaş, laik; vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar yetiştirirsiniz” temennisinde bulunduğu sırada Şadi Yazıcı’nın sahneden ayrılması dikkat çekti.

AK Parti'de uzun yıllar Tuzla Belediye Başkanlığı görevini yürüten Şadi Yazıcı'nın oğlu Ömer Yazıcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Cemile Sultan Korusu’nda düzenlenen görkemli bir törenle Buse Üzümcü ile dünyaevine girdi. Siyaset, iş ve medya dünyasından pek çok tanınmış ismin bir araya geldiği düğün töreni, renkli anlara sahne oldu.

MÜGE ANLI'DAN "ATATÜRKÇÜ VE LAİK EVLAT" TEMENNİSİ

Törene katılan isimler arasında yer alan sevilen televizyon sunucusu Müge Anlı, yeni evli çifte tebriklerini iletmek üzere sahneye davet edildi. Anlı, mikrofonu eline alarak genç çifte mutluluklar dilediği konuşmasında şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"Dilerim Atatürkçü, çağdaş, laik; vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar yetiştirirsiniz."

Müge Anlı mikrofonu aldı, Şadi Yazıcı'nın hareketleri dikkat çekti

ŞADİ YAZICI SESSİZCE SAHNEYİ TERK ETTİ

Müge Anlı'nın nikah şahitleri ve davetlilerin huzurunda yaptığı bu tebrik konuşması sırasında sahnede ilginç bir an yaşandı. Anlı'nın konuştuğu anlarda, damadın babası eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın yavaş adımlarla sahneden ayrıldığı görüldü. 

Müge Anlı mikrofonu aldı, Şadi Yazıcı'nın hareketleri dikkat çekti
Müge Anlı mikrofonu aldı, Şadi Yazıcı'nın hareketleri dikkat çekti
Müge Anlı mikrofonu aldı, Şadi Yazıcı'nın hareketleri dikkat çekti

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Son Dakika Gündem Müge Anlı mikrofonu aldı, Şadi Yazıcı'nın hareketleri dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 131220 131220:
    Yok yere kaos yaratmaya çalışıyorsunuz 2 4 Yanıtla
  • Mesut Bakirez Mesut Bakirez:
    Türkiye'nin başına ne geldiyse bu maskeden dolayı geldi. 6 0 Yanıtla
  • Ayhan murat Acet Ayhan murat Acet:
    Müge sana ne 3 3 Yanıtla
  • vakkas0101@icloud.com [email protected]:
    ATATÜRK ismini duymaktan rahatsızmı oldun başkan kimden neyden korktun çekindin 0 0 Yanıtla
  • NİYAZİ ÜNAL NİYAZİ ÜNAL:
    İMANLI EVLAT İSTEYECEK DEĞİLLERYA, ÖLÜMDEN SONRA HAYAT YOK, 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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