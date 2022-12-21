12 torun sahibi kadın kayıp! Eşi "Takma dişleri bile evde" diyerek cinsel içerikli mesajlar atan kişiyi işaret etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine izleyenlerin ağzını açık bırakacak bir kayıp olayı yaşandı. 64 yaşındaki, Tokat'ta yaşayan, 12 torun sahibi Arife Gökçe, 17 Aralık'ta bir anda ortadan kayboldu. Olayı şüpheli kılan iki detay ise Arife Hanım'ın ocakta yemeği varken evden terlikleriyle çıkmış olması ve olaydan önce Arife Hanım'a müstehcen ve cinsel içerikli mesajlar atan bir kişinin bulunması.

"YAYINLAYAMAYACAĞIMK ADAR MÜSTEHCEN MESAJLAR ATAN BİRİ VAR"

Müge Anlı ise yaşanan durumu şu sözlerle seyirciye duyurdu; "Üzücü bir haberim var sırada. 64 yaşında 5 çocuk annesi, 12 torun sahibi Arife Gökçe, ocağında yemek, ayağında terliğiyle 17 Aralık'ta Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinden kayboluyor. Sobanın üzerinde süt var, sütü bırakmış, ateşte yemeği var yemeğini bırakmış. Terliklerini giymiş, telefonunu, kimliğini bırakmış, ortadan kaybolmuş. Ben hep şöyle söylüyorum; insan beraber olduğu kişiyi tanır, karısını, annesini, çocuğunu vs. Aile diyor ki bizim annemizin, eşimin gidecek bir durumu yok. 47 yıllık eşi aramızda. Köyde, ben de dinledim, okudum bazı mesajlarını, size yayınlayamayacağım kadar müstehcen mesajlar atan biri var. Adı da Sinan. Anladığım kadarıyla bu, hem Arife Hanım'a hem de başkalarına bu şekilde dadanmış biri.

"SAPLANTILI BİR ADAM"

Kaybolan eşiyle arasında hiç bir sorunu olmadığını anlatan Fikri Gökçe ise"Aramızda en ufak bir problem yok. Benim eşimin başına bir iş getirildi." ifadelerini kullandı. Gökçe'nin bir süredir psikolojik rahatsızlıklar yaşayan komşusundan çirkin mesajlar aldığı iddiasıyla ilgili eşi "Köyümüzde bir adam var. Bu adam benim eşimi rahatsız ediyor. Hanımların da erkeklerin de telefonunu ezbere biliyor. Takıntılı, saplantılı bir adam." dedi.

"DİŞLERİ BİLE EVDE"

Açıklamalarının devamında Fikri Gökçe, eşinin bir anda ortadan kaybolduğunu vurgulayarak"Aslında kendi kafasıyla değil. Sinan yapacağı işler değil bunlar. Burada başka kişiler, başka şeyler var. Migren ilacını bile almamış. Bu kadın gönüllü gitmiş olsa, telefonunu alır, nüfus kağıdını alır, giysilerini alır, takar çantasını gider" derken gelini de "Dişsiz yemek yiyemeyen birisi. Dişleri bile evde." ifadelerini kullandı.