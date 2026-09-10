15 yaşında kaçırılan kıza yapılanlar Müge Anlı'yı çıldırttı - Son Dakika
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15 yaşında kaçırılan kıza yapılanlar Müge Anlı'yı çıldırttı

15 yaşında kaçırılan kıza yapılanlar Müge Anlı\'yı çıldırttı
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Kırıkkale'de 9 Aralık 2025'ten bu yana haber alınamayan 16 yaşındaki Hiranur Taşçı'nın ailesi, kızlarını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Anne Zehra Taşçı, kızının Tolga A. tarafından alıkonulduğunu öne sürerken Tolga suçlamaları reddetti. Canlı yayındaki "Kızın hayatta olup olmadığını nereden bileyim?" sözü ise stüdyoda tansiyonu yükseltti.

Müge Anlı'da 9 aydır kayıp olan Hiranur Taşçı'nın bulunması için yapılan çağrıda çarpıcı iddialar gündeme geldi. Tarafların karşılıklı suçlamaları canlı yayına damga vurdu.

9 AYDIR HİRANUR'DAN HABER YOK

Kırıkkale'de yaşayan Hiranur Taşçı'dan 9 Aralık 2025'ten bu yana haber alınamıyor. Ailesi, 16 yaşındaki kızlarının bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Anne Zehra Taşçı, kızının henüz 15 yaşındayken o dönem 26 yaşında, evli ve iki çocuk babası olan Tolga A. tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Taşçı ayrıca kızının Tolga'nın çocuklarına bakması için alıkonulduğunu iddia etti.

15 yaşında kaçırılan kıza yapılanlar Müge Anlı'yı çıldırttı

TOLGA'NIN BABASI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Canlı yayına bağlanan Tolga A.'nın babası Hacı A., suçlamaları kabul etmedi. Hiranur'u daha önce ailesine teslim ettiklerini, genç kızın daha sonra yeniden kaçtığını öne sürdü. Anne Zehra Taşçı ise Hacı A.'nın oğlundan korktuğu için gerçekleri sakladığını savundu. Taşçı, "Oğlundan korktuğu için her şeyi saklıyor. Oğlunun annesine bıçakla saldırdığını, madde kullandığını ve kendisini tehdit ettiğini itiraf etti. Çocuğumu oradan oraya kaçırıyorlar." dedi.

15 yaşında kaçırılan kıza yapılanlar Müge Anlı'yı çıldırttı

ESKİ EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

İddiaların odağındaki Tolga A. da programa bağlanarak suçlamaları reddetti. Hiranur'un yanında olmadığını ve genç kızla yaklaşık 1,5 yıl önce görüştüğünü öne sürdü. Tolga'nın eski eşi İrem ise Hiranur'un Tolga'nın yanında olduğunu iddia etti. İrem, kendi 2 ve 4 yaşındaki çocuklarıyla yapılan görüntülü görüşmeler sırasında çocukların yemeklerini Hiranur'un verdiğini öne sürdü. Tolga bu iddiayı da reddetti.

"BABASI 5 MİLYON LİRA AYARLASIN" İDDİASI

Programdaki en çarpıcı başlıklardan biri 5 milyon lira iddiası oldu. Müge Anlı, Tolga A.'ya, "Kız ilk kaybolduğunda, 'Babası 5 milyon lira ayarlasın, kızı bulayım' dedin mi?" sorusunu yöneltti. İsmini açıklamayan bir izleyici de canlı yayına bağlanarak bu iddiayı doğruladığını söyledi. Hiranur'un ailesi ise Tolga tarafından tehdit edildiklerini öne sürdü.

"KIZIN HAYATTA OLUP OLMADIĞINI NEREDEN BİLEYİM?"

Daha önce aynı binada yaşadığını belirten bir tanık, Tolga A. ile Hiranur'un yakın zamana kadar aynı binaya girip çıktıklarını öne sürdü. A. tanıktan görüntülü kanıt isterken, "Kızın hayatta olup olmadığını nereden bileyim?" sözlerini kullandı. Bu ifade canlı yayında tansiyonu daha da yükseltti. Program avukatı Rahmi Özkan ise olay tarihindeki yaşın esas alınacağını belirterek 15 yaşındaki bir çocuğun alıkonulması ve özgürlüğünün kısıtlanmasının hukuki sorumluluk doğurabileceğini söyledi.

ANNEDEN GÖZYAŞLARI İÇİNDE ÇAĞRI

Kızının bulunmasını isteyen Zehra Taşçı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. ATV'de ekrana gelen programda Müge Anlı da Ankara Çocuk Şube Müdürlüğüne seslenerek olayla ilgili hızlı ve acil müdahale çağrısı yaptı. 

15 yaşında kaçırılan kıza yapılanlar Müge Anlı'yı çıldırttı

Kırıkkale, Müge Anlı, Tansiyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika Müge Anlı İle Tatlı Sert 15 yaşında kaçırılan kıza yapılanlar Müge Anlı'yı çıldırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tarik Sonmez Tarik Sonmez:
    Ülkemizde bu tür olaylar çok fazla bu ülke bu hale gelmemeliydi 0 0 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Böyle proğramların yayından kaldırılması gerekir 0 0 Yanıtla
    Tarik Sonmez Tarik Sonmez:
    Niye işinize gelmiyor mu 0 0
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SON DAKİKA: 15 yaşında kaçırılan kıza yapılanlar Müge Anlı'yı çıldırttı - Son Dakika
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