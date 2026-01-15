Muğla 2026\'yı Gençlik Yılı İlan Etti

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında düzenlenen planlama toplantısında, 2026 yılı "Muğla Gençlik Yılı" ilan edildi. Şehrin geleceğini şekillendirecek projeler, "Muğla'nın Gücü, Gençliğin Enerjisi" mottosuyla hayata geçecek.

Muğla Valiliği 75. Yıl Toplantı Salonu'nda Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında yapılan toplantıda, gençlerin talepleri ve kamu kurumlarının önerileri doğrultusunda 2026 yılı için hazırlanan kapsamlı yol haritası masaya yatırıldı.

Vali Dr. İdris Akbıyık, toplantıda yaptığı değerlendirmede gençliğin sadece bir yaş grubu değil, toplumun en büyük dinamizmi olduğunu vurguladı.

Gençlerin eğitimden istihdama, spordan sanata, girişimcilikten gönüllülüğe kadar her alanda desteklenmesinin öncelikli hedefleri olduğunu belirten Vali Akbıyık, şunları söyledi: "Gençlerimiz; enerjileri, fikirleri ve üretkenlikleriyle geleceğimizin en büyük teminatıdır. 2026 yılını 'Gençlik Yılı' ilan ederek, onların potansiyelini en üst düzeye çıkaracak, fırsat eşitliğini güçlendirecek ve katılımcılığı artıracak çalışmaları tüm kurumlarımızla birlikte büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz"

Proje kapsamında; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi akademik desteğiyle, Kamu Kurumları ve Yerel Yönetimler idari gücüyle, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Sektör ise saha tecrübesiyle, gençlerin ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren, kapsayıcı ve sürdürülebilir modeller geliştirecek.

Toplantıda, gençlerin karar alma mekanizmalarına dahil edilmesi ve yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde sosyal sorumluluk projelerinde daha aktif rol almaları için gerekli altyapının oluşturulacağı belirtildi. 2026 yılı boyunca Muğla, gençlik festivalleri, istihdam fuarları, teknoloji atölyeleri ve sanat kampları gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. - MUĞLA