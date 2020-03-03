Muğla abdullah turhan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Abdullah Turhan son yolculuğuna uğurlandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında yaşamını yitiren Türk çizgi roman sanatının usta ismi, 'Kara Murat' ve 'Tolga'nın çizeri Abdullah Turhan, Datça ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan, iki çocuk ve iki torun sahibi olan Abdullah Turhan, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce Marmaris Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırıldı. Turhan, tedavi gördüğü hastanede, doktorların çabalarına rağmen dün saat 12.30 sıralarında, çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Çizgi roman kahramanları 'Kara Murat' ve 'Tolga'ya hayat veren Abdullah Turan için bugün öğlen Datça'nın Mesudiye Mahallesi Avlana Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Turhan'ın çocukları Şenol Turhan (58) ve Turan Turhan'ın (55) yanı sıra, sevenleri ve yakınları katıldı. Turan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Mesudiye Mahallesi Bahçearası Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 1 Ocak 1933'te dünyaya gelen Turhan, 1954 yılında Yeni Sabah Gazetesi ile başladığı resim ve çizgi roman çalışmalarına, 1957 yılında 'Şen Çocuk' dergisiyle devam etti. 1957'de Sefa Kılıçoğlu'nun, Pazar dergisinin kadrosuna katılan Turhan, daha sonraki yıllarda birçok gazete ve dergide çizgi roman çizdi. Abdullah Turhan, 'Kara Batur' ve 'Alptekin' gibi tarihi çizgi roman kahramanlarının yanı sıra, hikayeleri ve çizimleri tamamen kendisine ait olan, Osmanlı Dönemi'ne ait uzun kılıçlı kahraman Tolga'ya da hayat verdi.