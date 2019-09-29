Son Dakika Haberleri: Muğla'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Muğla'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

17 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 11 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen yakalandı.


Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Akyarlar açıklarında tespit edilen lastik bota müdahalede bulundu.


Botta aralarında kadın ve çocukların da olduğu Senegal, Kongo, Mali ve Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Turgutreis Limanı'na götürülen düzensiz göçmenlerin Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Güney Ege, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
Muğla'nın Marmaris açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: İstanbul Valiliği duyurdu: Depremde zarar gören 29 okula Pazartesi günü tatil İstanbul Beşiktaş Kumpirciler Çarşısı'nda yol çöktü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 18:09:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]