Muğla'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:52 Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Akyarlar açıklarında tespit edilen lastik bota müdahalede bulundu.
Botta aralarında kadın ve çocukların da olduğu Senegal, Kongo, Mali ve Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Turgutreis Limanı'na götürülen düzensiz göçmenlerin Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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